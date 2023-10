Morto su una panchina vicino a Porta Nuova, dramma della solitudine nel cuore di Torino

Tragedia della povertà e della solitudine, nella notte appena trascorsa, proprio nel cuore di Torino. Un uomo, probabilmente un clochard, è stato infatti trovato morto su una panchina che si trova poco distante dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.



A dare l'allarme alcuni passanti che hanno fatto immediatamente scattare l'allarme e hanno richiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine e gli agenti di Polizia si sono impegnati nei rilievi per ricostruire quanto fosse accaduto.



E' plausibile che la morte sia sopravvenuta per cause naturali.