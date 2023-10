Black Friday 2023: la migliore occasione per acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori a prezzi unici

Il Black Friday, quel magico giorno dell'anno in cui gli appassionati di moda possono finalmente dare libero sfogo alla loro voglia di shopping senza sensi di colpa è sempre più vicino. Allo scoccare della mezzanotte del 24 novembre 2023, e perfino dalle settimane precedenti, sarà possibile approfittare di sconti imperdibili su tantissimi prodotti. E poi, con l'arrivo del freddo, chi non desidera rinnovare il proprio guardaroba o concedersi quel paio di scarpe che stava puntando da mesi? Scopriamo subito, allora, quali sono gli articoli imperdibili da aggiungere al carrello.

I prodotti più interessanti da aggiungere al carrello durante il Black Friday

, dai viaggi ai gadget tecnologici. L’evento, nato negli Stati Uniti nel 1924, a seguito di un’iniziativa lanciata dai grandi magazzini Macy’s, oggi coinvolge sia i tradizionali negozi fisici che, naturalmente, il mondo e-commerce.

Tra le numerose alternative che si presentano, però, una particolare attenzione va dedicata all’ambito fashion. E per chi è sempre alla ricerca del capo perfetto, il Black Friday 2023 su Privé by Zalando è un appuntamento da non perdere.

Sul negozio digitale, infatti, il Black Friday non si limita a ad una singola giornata, ma si estende per un'intera settimana. Ogni giorno, verranno proposte offerte su misura e, a partire da un determinato orario, verranno aggiunte promozioni speciali con capi ed accessori per donna, uomo e bambino a prezzi ancora più allettanti, con riduzioni che possono arrivare fino al 75%! Allora, cosa conviene davvero acquistare? Ecco alcune idee per non sbagliare.

Capi d'abbigliamento per rifarsi il guardaroba in vista dell'inverno

Questa stagione porta con sé la necessità di indossare capi più caldi e avvolgenti, ma ciò non significa che si debba rinunciare allo stile. Maglioni caldi, dai classici modelli a collo alto ai più moderni con dettagli trendy, sono essenziali per affrontare le fredde giornate con eleganza.

I cappotti, poi, sono i veri protagonisti: che tu preferisca un modello lungo e sofisticato o un parka più casual, troverai sicuramente quello che fa per te. E non dimentichiamoci delle giacche in pelle o dei piumini leggeri, perfetti per le giornate più miti.

I jeans, versatili come sempre, si adattano a ogni look, mentre i pantaloni in velluto o in tessuti più pesanti diventano un must per l'ufficio e per le occasioni speciali. Insomma, il Black Friday è il momento giusto per fare scorta di quei capi necessari per sfoggiare un look impeccabile per tutta la stagione.

Un paio di nuove calzature non può mai mancare

Le scarpe, si sa, sono molto più di un semplice accessorio. Rappresentano una dichiarazione di stile, un riflesso della nostra personalità e, spesso, l'elemento che completa e valorizza l’intero outfit.

Durante il Black Friday, la varietà di calzature disponibili a prezzi scontati è davvero impressionante. Che tu voglia acquistare quei tanto desiderati stivaletti con il pelo o delle eleganti décolleté per le serate di fine anno, è il momento giusto per investire.

L’importante, in ogni caso, è scegliere calzature di qualità, che garantiscano comfort e durata nel tempo. E con gli sconti del Black Friday, potrai concederti quel modello che hai sempre desiderato, senza sensi di colpa.

Cosmetici, bijoux e accessori

Tra le altre categorie che riscuotono successo in questo periodo di sconti s’incontrano prodotti di make-up e articoli dedicati alla cura personale, insieme a gioielli e accessori. Per il pubblico femminile,: rossetti dalle nuance inedite, fondotinta innovativi per ogni tipo di pelle, ombretti luminosi e mascara volumizzanti.

E poi ci sono i gioielli e gli accessori, quei dettagli che completano e arricchiscono ogni outfit. Braccialetti scintillanti, orecchini pendenti, collane sofisticate e anelli imponenti: ogni pezzo ha la capacità di raccontare una storia, di esprimere un'emozione. E non dimentichiamoci delle borse, fedeli compagne di ogni avventura, che durante il Black Friday possono essere scelte in una vasta gamma di modelli e colori, adattandosi a ogni stile e occasione.

Come farsi trovare pronti? I consigli per non sbagliare

Risulta dunque chiaro come il Black Friday rappresenti un’occasione davvero irripetibile per acquistare i prodotti tanto desiderati. Occorre però non farsi prendere troppo la mano ed evitare di essere troppo impulsivi.

· Definisci un budget. Prima di gettarti a capofitto tra le offerte, decidi quanto sei disposto a spendere. Questo ti aiuterà a mantenere il controllo delle tue finanze e a evitare acquisti impulsivi che potresti rimpiangere.

· Prepara una lista. Non lasciarti travolgere dalle offerte. Annota ciò di cui hai realmente bisogno e ciò che desideri da tempo. Questo ti aiuterà a rimanere focalizzato e a fare acquisti mirati.

· Verifica i prezzi. Controlla i prezzi dei prodotti che desideri prima del Black Friday. Ti permetterà di riconoscere le vere occasioni e di evitare di cadere in trappole commerciali.

· Iscriviti alle newsletter. Molti negozi digitali offrono sconti extra o accesso anticipato alle offerte ai loro iscritti. Sottoscrivi le newsletter dei tuoi e-commerce preferiti per essere sempre aggiornato.

· Usa la tecnologia a tuo favore. Scarica le app dei tuoi negozi preferiti e attiva le notifiche. In questo modo, sarai sempre il primo a sapere quando inizia una nuova offerta e potrai acquistare immediatamente!