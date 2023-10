Parquet a prezzi di fabbrica, direttamente dal produttore? Solo con Armony Floor

Dai parquet in rovere e bamboo ai pavimenti in legno dedicati agli spazi esterni di casa. La proposta di Armony Floor, completa e regolarmente aggiornata, annovera decine di tipologie di parquet, capaci di impreziosire con stile ogni ambiente in cui vengono collocate. Espressione di un iter produttivo che si realizza interamente nel nostro Paese, i prodotti sono accompagnati da una garanzia di 25 anni, sono totalmente rispettosi dell'ambiente e degli animali e sono certificati secondo le principali normative europee.

Armony Floor, azienda specializzata nella vendita di parquet online, produce internamente e commercializza i migliori pavimenti in rovere e bamboo, importando direttamente le materie prime dai Paesi produttori. Prendono così forma dei prodotti, capaci di soddisfare le esigenze di privati, rivenditori, architetti e designer d'interni.

Passando in rassegna la proposta, accessibile all'indirizzo www.pavimentieparquet.com, è semplice individuare un ricco assortimento di parquet in rovere e bamboo per interni, in legno massello o stratificato, prefinito o su misura. Completa l’offerta anche un’ampia selezione di accessori, che include ad esempio battiscopa e rivestimenti per scale.

Il rapporto diretto tra produttore e acquirente, privo di intermediari o agenti, permette l'applicazione di condizioni vantaggiose. Tutti gli articoli che figurano in catalogo, infatti, si distinguono per i prezzi estremamente competitivi.

Potendo contare su affidabili collaboratori interni, sempre presenti in loco, Armony Floor acquista soltanto materie prime di alta qualità. Queste vengono successivamente affidate a ditte con grande esperienza, per essere trasformate mediante processi moderni ed ecologici, creando pavimenti in legno pregiati e durevoli nel tempo.

Il rispetto per l'ambiente e la sicurezza dell'uomo rappresentano dei punti saldi nella filosofia dell'azienda italiana. Pavimenti e parquet, infatti, sono biologici, ecocompatibili e certificati CE secondo le normative europee. Le materie prime utilizzate crescono solo in foreste controllate e tutelate e anche le colle e le vernici impiegate per le rifiniture sono ecologiche e prive di formaldeide.

Quanti desiderano scoprire al meglio l’offerta e toccare con mano la qualità dei prodotti possono visitare lo showroom di Coriano, situato a pochi chilometri da Rimini. È sufficiente fissare un appuntamento con uno dei consulenti del team. Naturalmente, è prevista anche l’opportunità di richiedere un campione di parquet gratuito, ricevendolo entro appena 48/72 ore, senza impegno.

Un ultimo vantaggio garantito da Armony Floor? È la possibilità di poter approfittare di un servizio di posa, in tutta Italia. Chi lo desidera potrà infine affidarsi, senza timori e preoccupazioni, a posatori competenti, che realizzeranno con assoluta professionalità il nuovo pavimento.