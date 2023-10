Emergenza immondizia, verde non tagliato. Nichelino dimenticata attacca: "Città sporca e poco curata". Tolardo: "La situazione non è disastrosa"

Bidoni che traboccano di immondizia, cestini strapieni. Ma anche strade che vedono una giungla ridondante, con il verde che occupa porzioni di territorio o foglie che tappezzano le strade e otturano i tombini. La rabbia e le lamentele di alcuni residenti sono state raccolte dal gruppo Nichelino Dimenticata creata da Mauro Lotto e Marco Grassedonio: "Questa città è sempre più sporca e meno decorosa".

Tra immondizia e criticità

Viene denunciata la mancanza di manutenzione delle aree verdi e dei giardinetti: "L'altro giorno, complice la pioggia, un anziano affetto da Sla, ha rischiato di scivolare e farsi male, visto che la strada era ricoperta di foglie. Abbiamo denunciato questi fatti, segnalandolo anche al sindaco quando si presenta il sabato al mercato per incontrare i cittadini. Ma finora nulla è cambiato".

L'anziano protagonista della vicenda citata in precedenza, Lucio Però, ha rincarato la dose: "Il degrado e i marciapiedi sporchi impediscono il passaggio delle persone. Adesso farmi un pezzo di strada ogni volta, a fianco delle macchine, con il rischio anche di essere investito”. Un altro residente, Vincenzo Pugliese, aggiunge: "Sono anni che segnalo i bidoni sempre pieni in via Genova, sono troppo pochi i passaggi che vengono fatti. Il Comune ha annunciato tempo fa di aver installato delle videocamere, finora ho chiesto invano se la zona di via Genova possa essere videocontrollata: siamo costretti a vivere in mezzo all’immondizia”.

La replica del sindaco Tolardo

A queste lamentele l'Amministrazione replica, punto per punto, attraverso il sindaco Giampiero Tolardo: "Per quanto riguarda la questione igiene urbana, ho chiesto al Covar di avere un report aggiornato sul servizio di smaltimento rifiuti. Se sarà necessario prenderemo provvedimenti, nel caso vengano evidenziati disservizi e salti di passaggio".

Sulla questione foglie, il primo cittadino ha fatto sapere che "sta partendo in questi giorni un servizio sperimentale, con maggiore frequenza dei passaggi, soprattutto nei viali principali, per garantire la sicurezza sui marciapiedi e le ciclabili". infine la questione del verde: "E' iniziato il quinto taglio dell'erba, confido che serva per dare risposta alle segnalazioni arrivate a Nichelino, anche e soprattutto per le periferie. Ma non mi pare che le condizioni siano così disastrose, poi è chiaro che faremo attenzione a cercare di rendere migliore il servizio".

Sulle caditoie Tolardo ricorda che ne esistono ben 9 mila in tutta la città: "Se si notano tombini intasati o problemi, bisogna scrivere all'ufficio manutenzione e mandare una mail oppure usare la app 'Municipium', per girare tutto a Smat, che poi è chiamata a fare pulizia e a intervenire: 9 mila caditoie sono tante da controllare e quindi le segnalazioni diventano fondamentali. Mi sento di dire che la situazione oggi è scuramente migliore rispetto al passato".