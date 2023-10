Il comune di Grugliasco e Pro Loco Grugliasco, in collborazione con la società La Serre, organizzano “Semplicemente Halloween” martedì 31 ottobre alle 21, presso il padiglione La Nave, all'interno del parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, a ingresso libero.

Ci saranno trucchi per bambini, musica e balli. Dalle 22 alle 24 si balla a ritmo dance, pop e latino. Premiazione del trucco più bello tra i più spaventosi.