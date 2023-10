Il cambio dell'ora riporta indietro anche il meteo: fine settimana senza perturbazioni. Ma poi si ricomincia

Oggi e domani tregua dalle perturbazioni, ma già da domenica si riapre la porta atlantica, anche se nella prima parte della settimana le precipitazioni saranno poche. A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani cielo che si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso per velature nelle aree di pianura. Copertura maggiore su Alpi con possibili precipitazioni sui confini in serata. Temperature massime in risalita oggi, con valori fino a 22/23 °C, domani in leggero calo e comprese tra 19 e 20 °C. Minime domani mattina intorno 9/10 °C.