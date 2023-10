Iren conferma offerta vincolante per dismissione di asset e partecipazioni del Gruppo Egea

Iren conferma offerta per dismissione di asset e partecipazioni del Gruppo Egea

Alla scadenza del termine fissato per oggi arriva da Reggio Emilia la prima conferma in merito alla presentazione delle nuove offerte vincolanti per l’acquisizione del pacchetto di maggioranza del Gruppo Egea di Alba.

In una nota Iren Spa fa infatti sapere che, "nell’ambito della procedura indetta da Egea Spa, in data odierna ha confermato i contenuti dell’offerta vincolante già presentata il 21 settembre scorso".

"Come già comunicato – prosegue la nota della multiservizi erede delle municipalizzate di Torino, Genova, Parma, Reggio Emilia e Piacenza –, l’offerta si poggia su un solido piano economico e industriale finalizzato alla crescita e allo sviluppo degli asset Egea oggetto della procedura e prevede l’integrazione di Egea nel modello operativo del Gruppo Iren".

"Tale modello – si conclude la nota – è storicamente caratterizzato dalla valorizzazione delle risorse delle società acquisite, da uno stretto coinvolgimento dei fornitori e dei partner, dall’attenzione verso le comunità e dalla capacità di investimento sul territorio".