L’Ipercoop di Beinasco si rinnova

A partire da giovedì 26 ottobre ha riaperto, completamente rinnovato, l’Ipercoop di Beinasco presso il Parco Commerciale Le Fornaci con orari che rimangono invariati: dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 21.00.

Il negozio ha completato i lavori di ristrutturazione avviati nell’aprile di quest’anno e adattato l’intera superficie commerciale al nuovo format di ipermercato di Nova Coop. L’Ipercoop di Beinasco è uno storico punto di riferimento del commercio torinese dal 1988: è il primo ipermercato del movimento cooperativo piemontese; ha subìto negli anni diversi interventi di restyling ed efficientamento energetico ed è stato sempre protagonista nell’innovazione (ad esempio nel 2017 è stato il primo punto vendita Nova Coop ad offrire la possibilità di fare la spesa on line su CoopShop.it con ritiro al Drive).

Complessivamente l’ipermercato è stato interessato da una razionalizzazione delle superfici di vendita e ora misura 4.500 metri quadrati e si caratterizza per una proposta più ampia di prodotti a marchio Coop.

La novità di maggior impatto per il cliente abituale è che il punto vendita appare totalmente rinnovato e “ribaltato” rispetto alla prospettiva precedente. Il nuovo ingresso principale, collocato sull’area sinistra del punto vendita, permette l’accesso all’area non alimentare e promozioni, mentre un secondo ingresso consente l’accesso diretto alla nuova e ampia area freschi che caratterizza la parte destra del negozio.

La nuova collocazione valorizza la Piazza dei Freschi, con l’ortofrutta e i banchi di libero servizio che ospitano piatti freschi pronti, salumi e latticini. Attorno ad essi si affaccia la linea dei reparti serviti: la Forneria/Pasticceria, la Gastronomia, la Macelleria, la Pescheria e il Corner Sushi.

Vicino all’ingresso dell’area freschi s’incontra il Fiorfiore Cafè completamente rinnovato, dotato di un’ampia area ristoro dove gustare sfiziose colazioni o le proposte di piatti freddi e caldi, appena cucinati, per la pausa pranzo. Accanto al nuovo ingresso principale è posizionato invece il Corner Servizi Novapoint, lo spazio unificato dedicato all’assistenza, al prestito sociale, al rilascio di informazioni e alle iniziative per i Soci. L’offerta è completata dai Corner Coop Salute e Coop Ottica.

Semplificare e favorire il percorso di acquisto dei consumatori, per una spesa più vicina alle esigenze di tutti i giorni, è la mission di un negozio che ora è dotato di un avanzato sistema di monitor digitali per illustrare informazioni commerciali e di servizio, riducendo fortemente il consumo di carta. Inoltre, è stato arricchito da tecnologie come le postazioni ZeroAttesa Gastronomia, che consentono ai clienti di inviare un ordine digitale per gli acquisti al banco servito della Gastronomia e ritirarlo poco dopo senza fare coda; di nuovi impianti frigo alimentari di ultima generazione e altri apparati di efficientamento energetico per minimizzare i consumi energetici e rendere l’intero negozio sempre più efficiente ed ambientalmente sostenibile.

La maggiore fruibilità nel design del punto vendita si traduce anche in vantaggi per i lavoratori. Ora, infatti, i locali riservati al personale – uffici, spogliatoi e sale pausa – sono posizionati tutti allo stesso piano e sono state introdotte tecnologie e attrezzature ergonomiche che facilitano il lavoro del personale, come il meccanismo di caduta dall’alto del ghiaccio nel locale Pescheria o un sistema parzialmente meccanizzato per infornare il pane.

Marco Gasparini, Direttore commerciale Nova Coop spiega: "Abbiamo scelto di svolgere i lavori di ammodernamento del punto vendita senza effettuare periodi di chiusura prolungati per poter dare continuità, negli acquisti, ai Soci e clienti che abitualmente ci frequentano, cercando di ridurre al minimo i disagi legati agli interventi. Da oggi potranno cogliere il rinnovamento in ogni aspetto, trovando al loro servizio un ipermercato dall’anima contemporanea: con un maggiore assortimento di prodotti freschi e freschissimi nei reparti, ancora più attenzione dedicata al servizio del consumatore e un’offerta sempre più completa di proposte e servizi a marchio che completano e qualificano ulteriormente la peculiarità della nostra offerta commerciale con la qualità e la convenienza di sempre".

Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop commenta: "Quest’anno l’Ipercoop di Beinasco raggiunge un traguardo davvero ragguardevole, trentacinque anni di attività per il negozio che rappresentò il primo ipermercato sviluppato in Piemonte dalle cooperative dei consumatori e una delle prime strutture di questa tipologia e metratura nel torinese. Nova Coop ha investito 10 milioni di euro nella ristrutturazione del punto vendita per rinnovare il proprio legame con il territorio e restituire un negozio ancora più accogliente, bello, moderno e funzionale. Il modo di fare la spesa è cambiato profondamente in questi anni, anche nelle grandi superfici di vendita, e il nuovo Ipercoop impiega la tecnologia per permettere di farla “presto e bene” ma anche per essere sempre più rispettosi degli impatti ambientali e attenti agli sprechi alimentari. Inoltre, il nuovo format accoglie l’ampliamento nell’assortimento del nostro prodotto a marchio, che sta rappresentando, insieme alle tante iniziative in corso, uno dei punti fondamentali delle strategie commerciali di Coop".

Ieri, in occasione della festa per la riapertura, giovedì 26 ottobre, due Commessi Vip hanno fatto il giro del punto vendita rinnovato per scoprire tutte le novità insieme ai clienti: la “iena” Filippo Roma e la showgirl Juliana Moreira. Al termine della ricognizione hanno partecipato al taglio della torta presso il Fiorfiore Cafè, che è stata offerta ai presenti per festeggiare insieme il nuovo inizio e fare gli auguri all’Ipercoop di Beinasco.

Il 9 novembre, il Centro commerciale Le Fornaci e l’Ipercoop ospiteranno la festa dei partner del progetto Im.patto Beinasco per solennizzare la conclusione di tre anni di lavoro comune attorno al cibo come mezzo di inclusione e incontro tra le persone. Dalle ore 17, nel Centro Commerciale, si terranno laboratori gratuiti per grandi e piccini. Alle 19, nella cena presso il Fiorfiore Cafè, saranno presentate le iniziative sviluppate dai partner durante l’anno, accompagnate dall’animazione del comico Enrico Luparia. Il menu prevede prodotti tipici pugliesi e piemontesi e sarà realizzato e servito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Colombatto di Torino. Grazie alla collaborazione con la cooperativa I Passi e con la Fondazione di Comunità di Mirafiori, gli studenti hanno incontrato un gruppo di signore esperte nell’arte della pasta fresca dalle quali hanno tratto gli insegnamenti per imparare a preparare le orecchiette pugliesi che verranno servite ai partecipanti. I laboratori sono gratuiti e ad ingresso libero, mentre per la cena è necessario prenotare chiamando il numero verde Filo Diretto 800.238380.

L’Ipercoop di Beinasco si trova presso il Parco Commerciale Le Fornaci in Strada Torino 34/36 e può essere contattato telefonando allo 011.3494111.