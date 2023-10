Collegno, parte la corsa al dopo-Casciano. Ecco la candidatura a sindaco dell'assessore Enrico Manfredi

”Collegno è tutto è lo slogan che abbiamo scelto per due motivi" ha detto Manfredi "Perché a Collegno c’è tutto: la metro, un grande tessuto associativo, servizi di qualità, parchi, fiumi, luoghi monumentali, un bagaglio storico importante da preservare e coltivare. E poi perché il bene di questa città è l’unica cosa alla quale ho pensato in questi anni di amministrazione e sulla quale mi spenderò totalmente se sarò sindaco, per me Collegno è tutto".