La scienza spiegata ai bambini? Da Off Topic si impara con il cibo grazie allo Science Brunch

Un modo innovativo e piacevole per trasmettere la scienza ai più piccoli grazie alla cucina: è questo lo spirito che anima gli Science Brunch, ciclo di appuntamenti organizzati dall'associazione culturale ToScience in collaborazione con Off Topic e in programma da ottobre a dicembre presso l'hub culturale di via Giorgio Pallavicino 35 a Torino.

L'iniziativa consentirà ai bambini di età compresa tra i 9 e i 13 anni di scoprire tutto ciò che si nasconde all'interno degli alimenti che consumano quotidianamente con la possibilità di sperimentare e toccare con mano le materie prime attraverso attività laboratoriali.

Gli incontri, che si svolgono dalle 11.30 alle 12.30, sono iniziati il 21 ottobre e saranno in totale 8: "Carboidrati a la julienne" (21 ottobre), "Proteine in salsa sperimentale" (28 ottobre), "Soffritto di lipidi e vitamine" (4 novembre), "Zuppa di acqua e sali minerali" (18 novembre), "Anidride carbonica a lunga lievitazione" (25 novembre), "Gran selezione di succhi gastrici' (2 dicembre), "Science bubble tea" (9 dicembre), "Cheese cake all'azoto" (16 dicembre).

ToScience, fondata nel 2014, ha l'obiettivo di promuovere la cultura scientifica a più livelli grazie alle competenze di professionisti della comunicazione e della divulgazione; i progetti vengono portato avanti attraverso attività ludico didattiche.