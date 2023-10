Ognissanti, due messe dell’arcivescovo Repole nei cimiteri cittadini: tutte le informazioni

Come da tradizione, per la festa di Ognissanti e la commemorazione dei fedeli defunti l’arcivescovo di Torino mons. Roberto Repole presiede la S. Messa nei due principali Cimiteri cittadini. Di seguito il dettaglio delle celebrazioni.

Mercoledì 1° novembre alle 15.30, presso il Cimitero Parco (via Bertani 80) a Torino, mons. Repole presiede la S. Messa in occasione della festa di Ognissanti e commemorazione defunti.

Giovedì 2 novembre alle 15.30, presso il Cimitero Monumentale (corso Novara 1) a Torino, mons. Repole presiede la S. Messa in occasione della commemorazione dei fedeli defunti.

I visitatori vengono accolti dai volontari civici del Comune di Torino. Riconoscibili facilmente perché indossano la loro tradizionale pettorina blu, ottantotto "angeli del cimitero", così ormai vengono chiamati e conosciuti, muniti di tablet e mappe attendono le persone nei gazebo posizionati lungo i viali interni ai camposanti. A loro è affidato, proprio in questi giorni in cui l’affluenza è sempre molto alta, il compito di fornire informazioni e, se richiesto, aiuto a chi si reca nei luoghi di sepoltura per fare visita, dedicare un pensiero e naturalmente anche pregare per i propri cari.