Exposed Prelude: gli eventi che anticipano il Torino Foto Festival

In occasione di Artissima e della Torino Art Week, dal 3 al 5 novembre 2023 EXPOSED. Torino Foto Festival si presenta al pubblico con EXPOSED PRELUDE, una serie di appuntamenti teaser realizzati in collaborazione con alcune delle principali istituzioni culturali della città di Torino: una vera e propria anticipazione visiva della prima edizione del nuovo Festival Internazionale di Fotografia che, con il titolo New Landscapes – Nuovi Paesaggi si svolgerà a Torino dal 2 maggio al 5 giugno 2024 sotto la Direzione Artistica di Menno Liauw e Salvatore Vitale.

Rifacendosi a uno dei temi centrali nella tradizione fotografica italiana, EXPOSED propone una riflessione sull’evoluzione odierna del medium fotografico, delle sue dinamiche di mercato e delle principali sfide e cambiamenti del mondo dell’immagine, con l’obiettivo di rafforzare il profondo legame tra Torino e la fotografia.

In questo contesto, EXPOSED PRELUDE si presenta ai visitatori della settimana dell’arte torinese con una tre giorni di appuntamenti dedicati agli amanti della fotografia che permetteranno di avvicinare il pubblico ai temi centrali del Festival: i nuovi scenari, l’evoluzione dei linguaggi e delle prospettive contemporanee, le narrazioni del mondo e dei paesaggi che lo costituiscono.

Il primo appuntamento di EXPOSED PRELUDE è All These Fleeting Perfections [Tutte queste fugaci perfezioni], la mostra collettiva a cura di Domenico Quaranta realizzata in collaborazione con Artissima e con la partecipazione attiva di alcuni dei suoi espositori, che verrà ospitata fino al 5 novembre 2023 nei rinnovati spazi della Biblioteca Geissera Torino. L’evento di presentazione è in programma la mattina di venerdì 3 novembre, dalle 10.00 alle 13.00, benchè la mostra sia visitabile già dai giorni prima.

Anticipando alcune questioni che il festival approfondirà nella prima edizione del prossimo maggio, la mostra esporrà fotografie, video, installazioni e dipinti che indagano la dimensione del post-fotografico ossia quella complessa persistenza, nelle immagini, della rappresentazione di un modo di relazionarsi al reale di cui la fotografia è stata ed è tuttora l’espressione più nitida. Le “fugaci perfezioni” evocate dal titolo rappresentano, infatti, tutto ciò che, per qualche istante, ha contribuito a definire l’essenza stessa della fotografia, facendo i conti con la “nostalgia della fotografia” non come doloroso ritorno a un mezzo ormai obsoleto, ma come complessa e contraddittoria sopravvivenza di una funzione.

A dimostrazione della volontà del Festival di supportare concretamente la produzione di nuovi progetti fotografici, sabato 4 novembre alle ore 17.30 presso le Gallerie d’Italia di Torino si svolgerà la presentazione della prima edizione di EXPOSED Grant for Contemporary Photography, call for project a invito rivolta ad artisti internazionali per l’assegnazione di un premio di 20.000 euro e la produzione di una mostra nel 2024. La giuria – formata dai direttori artistici del Festival Menno Liauw e Salvatore Vitale, e da Antonio Carloni, Vicedirettore Gallerie d’Italia Torino, Davide Quadrio, Direttore del MAO Torino, Kateryna Radchenko, Curatrice di Odessa Photo Days, Mariama Attah, Curatrice associata presso Deutsche Börse Photography Foundation – annuncerà ufficialmente il vincitore tra i finalisti Mathieu Asselin, Mónica De Miranda, Lucas Foglia, Felicity Hammond e Carmen Wynant.

Infine, domenica 5 novembre 2023, in collaborazione con la direzione artistica di C2C Club to Club, la piattaforma fotografica FUTURES e lo studio di design Unstated, verrà presentata la video installazione Untitled#1 realizzata grazie al lavoro di oltre 100 fotografi emergenti. Il progetto fonde fotografia, video, immagini d’archivio e intelligenza artificiale, e sarà parte integrante del live set di Gang of Ducks, il collettivo di origine torinese che si esibirà sul palco del Duomo di OGR Torino nella serata finale del festival di musica avant pop.