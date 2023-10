Willie Peyote: al Teatro della Concordia la data del 6 novembre è sold out, si raddoppia il 13

Dopo il debutto dello scorso venerdì, il "Non è (ancora) il mio genere Club Tour" di Willie Peyote sta per arrivare nella terra del cantautore torinese: lunedì 6 novembre il rapper sarà infatti a Venaria Reale al Teatro della Concordia per portare il suo sound e le sue rime inconfondibili accompagnato dalla sua band.

Problema: il concerto è già da tempo sold out. Soluzione: l'organizzazione ha prontamente previsto una seconda data, sempre al Teatro della Concordia, venerdì 13 novembre. I biglietti per la data disponibile sono in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.magellanoconcerti.it.