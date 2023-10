Black Friday: il giorno dedicato a offerte e occasioni da non perdere

Il modo con cui facciamo acquisti è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Grazie all’avvento di fenomeni come l’e-commerce, infatti, le nostre tendenze di consumo sono diverse rispetto al passato. Questo, ha modificato anche la percezione di determinati giorni, facendo partire vere e proprie corse ai saldi, come nel caso della giornata del Black Friday. Il cosiddetto Venerdì Nero è un evento che ha guadagnato fama in tutto il mondo in maniera molto rapida in questi anni.

Ciò che rende il black Friday così speciale è che il modo di fare shopping viene sconvolto completamente, con i consumatori che si mettono in cerca degli affari più selvaggi, trascorrendo l’intera giornata a fare acquisti con entusiasmo e curiosità. Generalmente, il black Friday cade il giorno successivo alla celebrazione del Ringraziamento negli Stati Uniti. La sua storia, del resto, parte proprio dal Paese a Stelle e Strisce, in subbuglio a causa delle offerte e degli sconti strabilianti che caratterizzano questa vera e propria ricorrenza della società dei consumi.

Ad ogni modo, il fenomeno di questa particolare giornata si è esteso ben oltre i confini statunitensi, coinvolgendo il mondo intero in questa caccia agli sconti. Durante il black Friday, del resto, i negozi fisici e online offrono sconti particolarmente vantaggiosi, invogliando i consumatori a prepararsi all’evento con giorni interi di anticipo. Nelle prossime righe, andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla ricorrenza e quando cade il Black Friday 2023 in Italia.

Black Friday: perché conviene acquistare durante questa ricorrenza?

Come già precedentemente accennato, il black Friday rappresenta, ormai, una delle ricorrenze più attese dai consumatori nel corso dell’anno. Ovviamente, la sua popolarità si è estesa ben oltre la singola giornata, con gli e-store e i negozi fisici che marciano su questo fenomeno per vendere la loro merce in saldo per più giorni. Il prossimo black Friday in Italia si terrà venerdì 24 novembre, ma non è da escludere che molti esercizi commerciali inizino le loro campagne di sconti anche nei giorni precedenti o le estendano a quelli successivi.

Tra i molteplici vantaggi che caratterizzano il black Friday, ovviamente, risulta impossibile non citare gli sconti particolarmente convenienti con cui la merce viene proposta durante questo periodo. Riduzioni dei prezzi così significative da spingere le persone a cercare gli articoli che hanno sempre voluto per poterli, finalmente, acquistare ad un prezzo stracciato. Il black Friday è sinonimo di offerte esclusive, irripetibili durante il resto dell’anno.

Il black Friday, infatti, è un ottimo pretesto per poter cercare i primi regali di Natale per amici e familiari, in modo da poter risparmiare cifre considerevoli, tenendo conto della varietà di prodotti che gli esercenti mettono in vendita durante questa ricorrenza. In breve, chi è a caccia di affari troverà nel Black Friday il periodo migliore per poter strappare i prezzi più bassi ai negozianti.

Cosa si può acquistare durante il Black Friday?

Contrariamente al pensiero dei meno avvezzi, durante il black Friday è possibile acquistare a prezzo scontato una moltitudine di prodotti e non soltanto capi di abbigliamento o oggetti tech. In quest’ultima categoria, però, rientrano moltissimi dei prodotti acquistabili a costi ridotti come smartphone, tablet, computer, televisori e molto altro. Anche gli elettrodomestici sono inclusi nel black Friday.

Questa giornata, inoltre, è l’occasione ideale per acquistare regali per i bambini, giochi da tavolo e videogiochi. Il black Friday permette di acquistare a prezzo scontato anche prodotti relativi al mondo della cosmetica, complementi di arredo e attrezzature sportive. Molte agenzie di viaggi, inoltre, stanno sfruttando il periodo per proporre pacchetti vacanze in offerta, alla stregua degli esercizi commerciali dedicati all’hobbismo o a nicchie di mercato come gli strumenti musicali, la fotografia o il modellismo.

Prepararsi in vista dell’evento

Possiamo sicuramente affermare che il black Friday rappresenti l’epitome della società dei consumi. In ogni caso, la possibilità di poter risparmiare somme anche considerevoli di denaro su oggetti che sarebbero stati, comunque, acquistato o attrezzatura da lavoro, rappresenta un vantaggio non indifferente, tenendo anche conto del rigonfiamento dei prezzi avvenuto ultimamente un po’ in tutto il mondo. A chi ha intenzione di usufruire dei vantaggi del black Friday, quindi, consigliamo di prepararsi in vista di questa selvaggia giornata di sconti.