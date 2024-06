Il calendario non mente più: con l'estate arriva anche il caldo africano. Ma con qualche temporale

Arriva l'estate (non solo sul calendario) e arriva anche il caldo africano. Secondo gli esperti di Datameteo, infatti, in queste ore si sta avvicinando un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana che si appresta a risalire verso Nord convogliando aria molto calda (e sabbia sahariana) su praticamente tutta Italia a partire da domani. Al nordovest resteremo un po' ai margini, e se il caldo si farà sentire, tuttavia il cielo non sarà mai pienamente sgombro dalle nubi, specialmente sulle Alpi occidentali.