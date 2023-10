Torino: quali risposte per la cura di anziani e categorie fragili?

Le risposte alle esigenze specifiche dei senior arriva da RSA Le Terrazze a Torino, struttura del Gruppo La Villa, realtà toscana con all’attivo 30 strutture in 5 regioni d’Italia: una residenza con ambienti di altissima qualità, spazi e approcci all'avanguardia, in un clima di protezione e serenità.

Ambienti accoglienti e funzionali per i senior

RSA Le Terrazze, a pochi km dal centro di Torino, è una struttura moderna, luminosa, che dispone di accoglienti camere doppie e ampie sale polivalenti per le attività ludico-ricreative quotidianamente organizzate per gli Ospiti, oltre a un bellissimo giardino attrezzato e tante terrazze, che danno il nome alla struttura, per un contesto sereno e benefico.

Assistenza e cure specifiche: il Nucleo Alzheimer

La struttura dispone di 120 posti accreditati dalla Regione Piemonte - 10 dei quali dedicati al Nucleo Alzheimer, importantissimo sul territorio - per la cura di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e assicura servizi alberghieri e abitativi di altissima qualità, ma anche assistenza sanitaria continua e qualificata, attività di animazione e socializzazione, grazie ad un’équipe multidisciplinare che opera 24 ore su 24 con rispetto, umanità e professionalità.

RSA Le Terrazze è in Corso Toscana 204, a Torino. Il Gruppo La Villa è presente anche a Settimo Torinese con RSA Poliziano 1&2: due nuove residenze, distinte ma attigue, a pochi minuti dalla città di Torino con rispettivamente di 120 e 40 posti letto, organizzate per rispondere alle necessità di cura di persone anziane con diversi livelli di non autosufficienza o che necessitano di terapie riabilitative post-ospedaliere, andando così a completare un polo all’avanguardia in grado di dare soluzioni concrete non solo alle necessità della popolazione fragile over 65, ma anche ai bisogni dei caregiver familiari.

Tutto questo assieme a un’importante novità: entrambe le strutture aderiscono alla misura regionale "Buono residenzialità", finanziata con i fondi FSE Plus 21-27.

Infatti, da settembre 2023, gli Ospiti delle strutture piemontesi del Gruppo La Villa possono usufruire di una nuova misura di sostegno, il “Buono Residenzialità”: un contributo mensile erogato dalla Regione Piemonte e spendibile per l’acquisto di servizi di cura e assistenza presso le strutture residenziali. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link .