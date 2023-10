Giochi 2026, Tajani a Cesana per la pista da bob: "Fare ogni tentativo per rimanere in Italia"

"Fino alla fine, forza Piemonte". Sceglie un motto sportivo "locale" Antonio Tajani, vicepremier in visita a Cesana Pariol per visionare la struttura della pista da bob usata ai Giochi di Torino 2026 e ora in lizza per colmare il vuoto lasciato da Cortina per il 2026. "Non sta a me decidere, ma spero proprio che le gare olimpiche di bob si facciano qui". Con lui, insieme al Governatore del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, anche il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca.

Non possiamo perdere l'occasione

"I fondi ci sono, mi pare. E visto che non ci sono altre strutture in Italia, prima di ammettere una sconfitta nazionale, pensiamo se si può utilizzare questo impianto. Non sono un esperto, ma mi pare di sì. Facciamo un controllo serio, è un'occasione che non possiamo perdere. Mancano 828 giorni, se si vogliono fare le cose, si fanno. Prima di rinunciare, facciamo tutti i tentativi possibili. Andare in Svizzera è privo di qualunque senso. E poi si potrebbe usare anche per altre attività", ha detto Tajani.

"Ci sono l'aeroporto, l'autostrada e le infrastrutture - prosegue - e tutta la struttura turistica. La Regione Piemonte sta facendo bene, insieme a tutti coloro che danno il supporto. Poi tocca al comitato olimpico. Non è un tema politico, ma un appoggio bipartisan a un interesse nazionale. Andare fuori dall'Italia è fuori da ogni buon senso. Il Politecnico di Torino sarà la garanzia massima".

Consegnato il dossier al vicepremier

Nell'occasione è stato consegnato a Tajani il dossier sul recupero della pista redatto dalla Fondazione 20 marzo, con la valutazione positiva del Politecnico di Torino, attualmente all'esame di Simico in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. "Lo stato dell'arte mi sembra promettente".