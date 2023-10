Antonio Raddi, morto in carcere dopo aver perso 35 chili. Si valuta ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'uomo

Secondo la Procura di Torino non ci sono responsabili per la morte di Antonio Raddi, morto a 28 anni a causa di un’infezione polmonare e dopo aver perso 35 chili durante i sei mesi di detenzione nel carcere le Vallette. Ma i genitori del giovane morto nel 2019 non vogliono arrendersi, nonostante negli scorsi giorni sia arrivata l’archiviazione per i quattro medici del Lorusso e Cotugno.

Ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'uomo

L’avvocato della famiglia Gianluca Vitale sta valutando il ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’uomo. Un’altra strada potrebbe essere quella della causa civile nei confronti dell’istituto penitenziario di Torino e del Ministero della Giustizia, a cui potrebbe essere chiesto un risarcimento per la morte di Raddi.

“Quelle condizioni – ha spiegato Vitale - in carcere non ci dovrebbero essere: cercheremo di fare valere le ragioni della famiglia. L’archiviazione del caso è stata chiesta troppo precipitosamente”.

La storia

Antonio quando entro in carcere a luglio 2019 pesava 76 chili: quando morì il 31 dicembre dello scorso anno solo 51. Diceva che non riusciva a mangiare ma gli operatori della struttura pensavano a una finzione. Il 6 dicembre dopo una caduta fu portato al pronto soccorso Maria Vittoria. Il 10 dicembre rifiutò l’inserimento nel cosiddetto “repartino” del carcere e il 14 dicembre venne riportato al pronto soccorso dove il primario certificò l’estremo stato di denutrizione.

“La vicenda di Antonio – ha sottolineato la Garante dei Detenuti di Torino Monica Cristina Gallo – è un doppio fallimento per la sua morte e perché la sua voce è rimasta inascoltata”.