Vibrazioni e paura, chiuso il ponte Castellamonte: traffico in tilt a Venaria

Questa mattina il Ponte Castellamonte che porta alla Reggia di Venaria è stato chiuso, in via precauzionale, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri per via di un intensificarsi del fenomeno delle 𝘃𝗶𝗯𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 sulla struttura. Traffico in tilt a Venaria

"Abbiamo subito coinvolto anche i tecnici di Città metropolitana di Torino per avviare la fase di analisi e verifica della struttura a seguito delle quali saranno assunte le conseguenti decisioni", ha dichiarato il sindaco di Venaria Fabio Giulivi. "Come potrete immaginare ciò comporterà un grave disagio per la circolazione del centro storico tenuto conto che da quel ponte accedono tutti i mezzi diretti al polo industriale della Marelli, al complesso residenziale di Via Carlo Emanuele II, i turisti e i lavoratori della Reggia e del Parco La Mandria". ZTL al momento sospesa