Unito si conferma ateneo da 30 e lode: primo in Italia in Business Administration

La Shanghai Ranking Consultancy e l’agenzia britannica THE – Times Higher Education hanno recentemente pubblicato le nuove classifiche disciplinari che valutano annualmente le migliori università al mondo.

Nell’ultima edizione dei Global Ranking of Academic Subjects di Shanghai l’Università di Torino ha ottenuto un riconoscimento di eccellenza nella classifica Business Administration, collocandosi al 27° posto nella classifica mondiale, su 400 atenei, e al primo posto a livello nazionale, confermandosi orgoglio torinese. UniTo, inoltre, è presente in 24 classifiche disciplinari suddivise in 5 macro settori: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, Social Sciences.

Un ottimo posizionamento è stato ottenuto nelle discipline Agricultural sciences e Veterinary sciences(fascia 51-75) e Food Science & Technology e Physics (fascia 76-100). Altre posizioni di rilievo sono state raggiunte nei subject Medical technology (fascia 101-150) e Biological sciences, Dentistry & Oral Sciences, Geography, Human biological sciences e Management (fascia 151-200).

Nella classifica globale di Shangai UniTo si è collocata, come nell’edizione precedente, nella fascia 201-300 a livello mondiale su 1000 atenei e 5a a livello nazionale, pari merito con il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna e la Federico II di Napoli (al 1° posto La Sapienza e al 2° posto le Università di Milano, Padova e Pisa).

THE – Times Higher Education

Nel World University Ranking 2024 pubblicato da THE – Times Higher Education, l’Ateneo di Torino si è collocato nella fascia 401-500 su circa 1900 università, in posizione stabile rispetto all’edizione passata. In particolare, Unito ha fatto registrare un ottimo risultato nell’indicatore Research Quality, collocandosi tra le prime 250 università al mondo. In Italia, tra i 56 atenei presenti in classifica l’Università di Torino si è collocata al 18° posto.

Oltre alla classifica generale, Times Higher Education ha reso noti anche i Rankings by subject, ovvero le classifiche per gli ambiti disciplinari specifici, e l’Università di Torino è ben posizionata in 10 ambiti su 11, tutti ad eccezione del subject Engineering. UniTo ha confermato l’ottima performance nella disciplina Law, collocandosi tra le prime 150 al mondo e al terzo posto in Italia dopo l’Università di Bologna e La Sapienza di Roma.

I piazzamenti dell’Università di Torino rispetto ai 10 subject ranking sono: Law 126-150 posto; Business and Economics 251-300 posto; Clinical and Health 251-300 posto; Arts and Humanities 301-400 posto; Education 301-400 posto; Clinical and Health 301-400 posto; Life Sciences 301-400 posto; Physical Sciences 301-400 posto; Psychology 301-400 posto; Computer Science 401-500; Social Sciences 401-500 posto.

I dati utilizzati per questa classifica sono stati chiesti direttamente alle università o, per i dati bibliometrici, sono ricavati dal database internazionale Scopus. Le classifiche del Times Higher Education valutano gli atenei in tutte le loro attività principali: teaching, research, international outlook e industry.

Per maggiori informazioni riguardo alle classifiche globali e disciplinari delle università si veda il sito https://politichediateneo.unito.it/ranking-internazionali/