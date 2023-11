Festa di San Martino a Carmagnola con letteratura, storia, musica, mostre, spettacoli, enogastronomia e Welcome Tour

La quinta edizione della Festa di San Martino a Carmagnola si svolgerà il 12 novembre 2023. Originariamente concepita come un omaggio a Martino di Tours, la Festa di San Martino è un rito con radici profonde in numerose comunità cristiane del mondo. In Italia riveste un significato particolare tra le popolazioni, poiché celebra la generosità della terra e l'abbondanza di cibo, soprattutto in concomitanza con l'apertura delle botti di vino novello e il rinnovo dei contratti agricoli. Col passare del tempo e l'evoluzione della società, la Festa ha sperimentato diverse trasformazioni, diventando spesso un pretesto per riflettere su tradizioni in via di estinzione e per promuovere eventi culturali ispirati a esse. Il programma della Festa di San Martino a Carmagnola celebrerà la letteratura, la storia, la musica, la fotografia e l'enogastronomia con una vasta gamma di eventi ad ingresso libero. Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessandro Cammarata dichiara: "È con grande entusiasmo che ci apprestiamo a celebrare la quinta edizione della Festa di San Martino a Carmagnola, un evento in costante crescita che continua a offrire nuove esperienze culturali e un ricco programma di appuntamenti gratuiti. Siamo particolarmente orgogliosi di onorare Francesco Bussone e Giacomo Tornabula, due figure storiche di rilevanza nella nostra storia. Invitiamo tutti, cittadini e visitatori, a partecipare a questa eccezionale festa e a immergersi nelle tradizioni e nella cultura di Carmagnola. Un ringraziamento speciale a coloro che hanno reso possibile questo evento, contribuendo a rendere la nostra città un vero tesoro di storia e cultura." PORTICI DA LEGGERE E MERCANTICO DELL’ANTIQUARIATO Dalle ore 8:00 alle ore 17:30, i portici di via Valobra saranno animati da “Portici da Leggere”, mercato del libro per gli appassionati della letteratura di ogni genere, con la partecipazione di molte librerie e case editrici. Nella stessa fascia oraria, in altre vie e piazze del centro ci sarà il “Mercantico dell’Antiquariato”, mostra mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica con articoli ed oggetti di qualità portati da numerosi ambulanti specializzati. APPUNTAMENTI LETTERARI Presso la Biblioteca Civica Rayneri-Berti in Via Valobra 102, tra le ore 14:30 e le 17:30 sono in programma le presentazioni di nuovi libri con la presenza degli autori: "Il mio gatto non porta gli stivali" di Luca Molinero, "Ti ho preso per mano - Amare vuol dire anche lasciar andare" di Riccardo Callori e "Gioco di Bimba" di Tommaso Marco Valinotti. È inoltre in programma un incontro speciale con Giorgio Ballario, alle ore 16.00 presso la sala Solavaggione della Biblioteca. Giornalista professionista dal 1994, ha lavorato per numerose testate locali e nazionali ed è stato redattore a La Stampa dal 1999 al 2022. Come scrittore ha pubblicato vari romanzi, due saggi e molti racconti in antologie di genere giallo e noir. Ha avuto particolarmente successo con la serie “Le indagini del maggiore Morosini”, giallo storico ambientato negli anni Trenta nelle colonie italiane in Africa. A cura della Biblioteca, alle ore 16.30 presso il Museo Civico Navale (Piazza Mazzini, 1) vengono proposte le Letture al Museo, attraverso le quali sarà possibile immergersi in "Storie di mare e di creature marine". POMERIGGIO IN MUSICA Tra le ore 14.30 e le 17.30 sono in programma due concerti all’aperto dedicati alla musica scozzese. In Piazza Garavella ci saranno “Variazioni di stili scozzesi, sulle note di una cornamusa” e in Piazza Manzoni “Musiche e danze” a cura dall'Associazione Clivis. ANIMAZIONE CON RIEVOCAZIONE STORICA Dalle ore 15.00 alle ore 17.00, Piazza Sant'Agostino sarà il palcoscenico di una “Simulazione di un Duello Giudiziario del XV° secolo”, con un'eccezionale esibizione dell'Associazione Sala d'Arme Il Carmagnola. L’ESPOSIZIONE TEMPORANEA dedicata a FRANCESCO BUSSONE “IL CARMAGNOLA” e a GIACOMO TORNABULA Nella Chiesa di San Filippo (piazza Manzoni, 12) è in programma San Martino Photolife, con la mostra fotografica "Geometrie carmagnolesi" e l'estemporanea di fotografia "Carmagnola a San Martino – Due capitani di ventura", organizzata dal Circolo La Fonte per immortalare i momenti più significativi di questa festosa domenica autunnale. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 9 alle ore 11 e la premiazione avverrà alle 18:00. Presso il Palazzo del Municipio e il complesso monastico di Sant'Agostino si potrà ammirare “Due capitani di ventura. Dal Vallo di Adriano al Po”, esposizione temporanea che celebra le due figure storiche legate a Carmagnola: Francesco Bussone e Giacomo Tornabula. L'inaugurazione è in programma l’11 novembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Sant'Agostino e la mostra sarà visitabile sino all’8 dicembre 2023 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il progetto si basa sulla storia dei due condottieri e su un collegamento immaginario tra di essi attraverso un altro personaggio realmente esistito, il frate carmagnolese Gabriele Bucci, autore del manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Torino “Memoriale Quadripartitum”. Si è immaginato che il frate, rientrato da Pavia nel convento di S. Agostino di Carmagnola negli anni Settanta del Quattrocento, sia stato testimone di alcuni fatti che coinvolsero la città quando morì il Tornabula, soldato scozzese di alto lignaggio deceduto a Carmagnola nel 1496 al ritorno da Napoli, forse a causa delle ferite riportate nella battaglia di Fornovo. Si è pensato di immaginare e rievocare quindi una veglia funebre predisposta per il Tornabula, durante la quale torna alla mente del Bucci anche il concittadino Francesco Bussone, noto come “il Carmagnola”, capitano di successo che ha purtroppo subito un destino tragico, decapitato in piazza S. Marco a Venezia in seguito al sospetto di avere tradito la Serenissima. Le sfortunate vicissitudini del Bussone ispirarono, come noto, anche Alessandro Manzoni che scrisse la tragedia “Il conte di Carmagnola”. Questo progetto, che si è aggiudicato il contributo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Fondo per le rievocazioni storiche 2023”, mira a far rivivere la memoria di questi due protagonisti storici, a valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale di Carmagnola e ad aumentare la consapevolezza delle nuove generazioni sulla rilevanza della conoscenza del passato nella costruzione di un futuro migliore. In occasione dell’inaugurazione dell’11 novembre e tra le ore 15:00 e le ore 18:00 del 12 novembre, sono inoltre in programma animazioni e brevi pièce teatrali a cura degli allievi ed ex-allievi dei Laboratori teatrali dell’IISS Baldessano Roccati e della Compagnia del Buon Teatraccio. PROPOSTE ENOGASTRONOMICHE L’iniziativa “Il Gusto della Tradizione con Assaggi d'Autunno” consentirà di assaporate le deliziose proposte a tema di ristoranti e bar carmagnolesi, celebrando la ricca enogastronomia locale. WELCOME TOUR® CARMAGNOLA Dalle ore 10:30 è in programma il primo Welcome Tour® Carmagnola organizzato con Turismo Torino e Provincia. Una visita guidata che offre ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente di questa affascinante città piemontese. Un viaggio nel tempo attraverso gli stili degli edifici d'epoca, tra architetture medievali e barocche, scoprendo la storia del ghetto ebraico, passeggiando tra le vie acciottolate e le botteghe artigiane e visitando il Museo Navale, rivivendo la storia attraverso le leggende degli esploratori e le avventure del mare.