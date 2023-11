Piemonte Land of Wine, per il decimo anno si rinnova la collaborazione tra Regione e Artissima

La Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e cibo e Artissima Art Fair rinnovano per il decimo anno consecutivo la collaborazione con Piemonte Land of Wine per la selezione di un giovane artista a cui affidare l’ideazione dell’immagine istituzionale del Piemonte alla fiera del vino Vinitaly di Verona e ad altri eventi e progetti legati all’enogastronomia, tra cui il “Vitigno dell’anno”.

In occasione dell’edizione 2023 di Artissima (3-5 novembre, Oval - Torino), domenica 5 novembre, alle ore 11.30, all’interno del padiglione fieristico Oval Lingotto di Torino, nell’area di Piemonte Land of Wine sarà premiato l’artista vincitore dell’edizione 2023 del concorso, Wang Yuxiang (1997, Anhui) e sarà presentato il curatore dell’edizione 2024, alla presenza del presidente di Piemonte Land of Wine, Francesco Monchiero, del direttore di Artissima, Luigi Fassi e del dirigente dell’Assessorato all’Agricoltura e Cibo Regione Piemonte, Riccardo Brocardo.

Nel corso della premiazione si degusterà il vino dal vitigno Erbaluce, designato da Regione Piemonte quale Vitigno dell'anno 2023. Inoltre ogni galleria presente in fiera è stata omaggiata da Piemonte Land of Wine di una bottiglia di Caluso docg Spumante confezionata con un'etichetta d'artista appositamente progettata e realizzata per l'occasione.

L’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa sottolinea: “Il Piemonte è l’unica regione italiana ed europea a promuovere il proprio brand agroalimentare attraverso l’arte contemporanea, con un progetto mirato e dedicato alla creatività giovane ed emergente. Il progetto Regione Piemonte - Artissima infatti mette in dialogo in maniera innovativa e sinergica due eccellenze, l’arte contemporanea e le produzioni vitivinicole e in questa edizione sono le bottiglie di Erbaluce, vitigno dell’anno 2023, a vestire l’etichetta opera del vincitore. Per il 2024 la Regione rilancia il concorso che giunge così alla sua decima edizione”.

Dice Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land of Wine, il consorzio che raggruppa i consorzi vitivinicoli del Piemonte: “Essere partner di Artissima, che è la principale fiera di arte contemporanea in Italia, non è solo un onore, ma anche una sintonia di sensibilità, creatività e bellezza. Chi fa vino non può che amare l’arte in tutte le sue declinazioni e il binomio tra arte e vino dà sempre buoni frutti. Inoltre i vignaioli sono gli artisti delle colline e dei paesaggi piemontesi del vino che dal 2014, primi in Italia tra le aeree vinicole di pregio, sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. Per questo la collaborazione di Piemonte Land con Artissima è la conferma della grande bellezza del Piemonte”.

Il direttore di Artissima, Luigi Fassi dichiara: “Artissima è felice di rinnovare il legame con il consorzio Piemonte Land of Wine e la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, grazie ad un dialogo iniziato nel 2014 che dimostra la capacità della fiera di fare rete con le istituzioni del territorio per la diffusione dell’arte contemporanea in settori importanti come quello agroalimentare. Artissima è felice di dare avvio alla decima edizione di questo rapporto, per individuare l’artista contemporaneo che firmerà l’ideazione dell’immagine istituzionale del Piemonte a Vinitaly, valorizzando il tessuto enogastronomico del nostro territorio”.