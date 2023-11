Il 15 novembre flash mob degli ambulanti contro degrado e spaccio: "Barriera non è una banlieu"

Il prossimo 15 novembre gli ambulanti di Torino scendono in piazza, al grido di “Barriera di Milano non è una banlieue”, per accendere l’ennesimo faro sul degrado. Il flash mob, indetto dall’associazione del mercato e dal GOIA FENAPI in corso Palermo alle 14.30, vuole “manifestare la delusione e la rabbia di residenti e commercianti verso il nulla di fatto delle istituzioni”.

"Da anni chiediamo intervento istituzioni"

“Da anni chiediamo un intervento energico delle istituzioni per fermare il degrado e lo spaccio di stupefacenti in Barriera di Milano, ma finora nulla è cambiato” dichiara il Presidente dell’associazione “Piazza Foroni” e storico ambulante del mercato, Enzo Torraco.

“Tutti i giorni – aggiunge - il mercato apre nel degrado più assoluto, ma da qualche tempo è diventata dura anche per noi ambulanti, che viviamo la piazza da anni”.

"Drogati in piazza"

Particolarmente critica, come denunciano i mercatari, la situazione nella zona di via Montanaro adiacente a piazza “Cerignola”, come viene affettuosamente chiamata dai moltissimi clienti di origine pugliese. “Non è insolito trovare al mattino – spiegano i commercianti - ragazze e ragazzi che dormono per terra reduci da una dose di droga”.

"Abitanti di Barriera non sono di serie b"

“Le istituzioni dicono di essere dalla nostra parte,” afferma il Presidente nazionale del GOIA, Giancarlo Nardozzi “ma non basta: abbiamo bisogno che tutti facciano la loro parte e si impegnino a garantire la pubblica sicurezza del quartiere, ma soprattutto è importante l’intervento del Governo”.

“Gli abitanti e i commercianti di Barriera – continua - non sono cittadini di serie B. Non siamo in zona franca: qui cittadini e commercianti pagano le tasse, proprio come gli abitanti del centro". L’appuntamento con il flash mob è fissato per mercoledì 15 novembre alle 14.30, all’incrocio tra via Baltea e corso Palermo.