Fabbriche Aperte: Latterie Inalpi accoglie i suoi consumatori

Si è svolta – venerdì 27 ottobre – una delle due giornate dedicate alla quarta edizione della manifestazione Fabbriche Aperte Piemonte - Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore", organizzata dalla Regione Piemonte, per consentire ai cittadini di visitare le aziende presenti sul territorio piemontese attraverso una visita gratuita.

Un modo innovativo che favorisce la conoscenza delle eccellenze che ogni giorno lavorano e producono, in un percorso che fa della cultura d’impresa un vero e proprio patrimonio del Piemonte.

Latterie Inalpi ha quindi accolto – in occasione di questa iniziativa – circa quaranta visitatori, i suoi consumatori, che hanno così potuto addentrarsi - accompagnati dal Responsabile Marketing e Comunicazione – Matteo Torchio - tra le linee produttive dalle quali nascono le fettine al latte, negli spazi della prima torre di sprayatura nata nel 2010, al fianco di quella nuova inaugurata quest’anno e che rappresenta un esempio unico in Italia, per scoprire il processo attraverso il quale viene prodotto il latte in polvere e osservare le fasi di “ricevimento” nell’area dedicata all’arrivo dei mezzi di raccolta e allo consegna del latte di filiera corta e controllata che oggi ha raggiunto le 850 tonnellate al giorno.

Un’importante occasione per raccontare le realtà industriali piemontesi, la loro organizzazione, i processi attraverso i quali vengono prodotte le referenze e gli ingredienti che ogni consumatore porta sulla propria tavola.

Un’iniziativa che ha consentito di raccontare la filiera corta e controllata del latte, i valori sui quali si basa, la trasparenza e tracciabilità che regolano il lavoro di ogni attore della filiera stessa, senza tralasciare investimenti e progetti dell’organizzazione di Moretta.

Una giornata che si è conclusa tra i sorrisi di tutti e con un gustoso ricordo per una giornata che è stata anche condivisione di quei valori – buono, giusto e sicuro – che rappresentano il percorso di Latterie Inalpi.