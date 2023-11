Annuncio di lavoro: opportunità per Autisti con Patente C-E in Ecologica Piemontese

Se sei un autista esperto o cerchi un'opportunità di lavoro nella guida di camion, questa potrebbe essere la tua occasione. In questo articolo, esploreremo i requisiti, le sedi di lavoro e come candidarsi per questa emozionante opportunità presso Ecologica Piemontese.

Requisiti Fondamentali

Per essere considerato per questa posizione, è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Avere la patente C/E

Il candidato deve essere in possesso di una patente di guida di categoria C-E. Questo è un requisito fondamentale e non verranno prese in considerazione le candidature che non lo soddisfano.

Possesso del CQC

In aggiunta alla patente C-E, è necessario possedere il Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC). Questo certificato attesta che il conducente ha ricevuto la formazione necessaria per garantire la sicurezza stradale.

Età e sesso: entro i 50 anni, ambo sessi

L'azienda richiede che i candidati abbiano un'età inferiore o uguale a 50 anni di ambo i sessi. Questa politica mira a garantire la longevità nella carriera di autista presso Ecologica Piemontese.

Disponibilità per seguire corsi di formazione

Ecologica Piemontese è interessata a candidati disposti a ricevere formazione specifica. Anche se non hai esperienza nel settore, puoi essere considerato se sei aperto a imparare e adattarti alle esigenze dell'azienda.

Sedi di Lavoro

Rivalta di Torino (TO)

Bairo Canavese (TO)

Tortona (AL)

Novara (NO)

Agrate Brianza (MB)

Come candidarsi

Se ritieni di soddisfare i requisiti e sei interessato a unirti al team di Ecologica Piemontese come autista con patente C-E, puoi candidarti inviando il tuo CV dettagliato all’indirizzo: personale@ecologicapiemontese.it. Assicurati di allegare il tuo curriculum vitae aggiornato e qualsiasi altra documentazione richiesta.

L'azienda effettuerà un'attenta valutazione delle candidature e contatterà i candidati che soddisfano i requisiti per un colloquio di selezione. Questa è un'opportunità unica per unirsi a un'azienda con una solida reputazione nel settore e contribuire alla loro missione di servizi ambientali ed ecologici.

In conclusione, se sei un autista con patente C-E o aspirante autista alla ricerca di una nuova sfida, Ecologica Piemontese potrebbe essere l'azienda giusta per te. Assicurati di soddisfare i requisiti e candidati oggi stesso per avere la possibilità di diventare parte del loro team dinamico

Di cosa si occupa Ecologica Piemontese

Ecologica Piemontese è una realtà giovane e dinamica, che attraverso una struttura solida e organizzata, composta da operatori di grande esperienza che possono avvalersi di attrezzature all’avanguardia, è in grado di fornire un valido supporto alle esigenze ecologiche delle aziende che necessitano di raccogliere e smaltire rifiuti civili ed industriali.

I suoi servizi ricoprono tutto il Piemonte estendendosi fino alla Valle d’Aosta, alla Lombardia e alla Liguria.

L’azienda ha maturato una forte esperienza sul campo che le permette di risolvere la maggior parte delle richieste avvalendosi sia di mezzi ed attrezzature all’avanguardia che di personale tecnicamente preparato e qualificato, la cui competenza viene continuamente aggiornata per operare nel totale rispetto delle esigenze di un settore in continua espansione ed evoluzione come quello ecologico.

Ecologica Piemontese lavora per un ambiente migliore, in un’ottica di priorità nella quale si posiziona sempre Cliente; effettua interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione garantendo un servizio di pronto intervento attivo 24h su 24

Informazioni e contatti

Rivalta di Torino (TO)

Phone: +39 0113490096 - Int. 8

Sito web: Ecologica Piemontese