Un elettrocardiogramma a domicilio è un test non invasivo che in genere viene eseguito in un ambiente ospedaliero clinico da personale sanitario specializzato, mentre nel caso specifico stiamo parlando di un servizio che fa parte dell'assistenza sanitaria domiciliare, che è un'assistenza alla quale fanno riferimento moltissime persone che ne hanno bisogno per un membro della loro famiglia o per loro stessi.

Potersi permettere di ricevere delle cure e anche avere la possibilità di sottoporsi a questo test diagnostico così importante a domicilio è una grande fortuna, e in questo caso si parla di monitoraggio cardiaco.

Che poi tecnicamente si traduce in un dispositivo portatile che registra l'attività elettrica del cuore del paziente o della paziente per un certo periodo di tempo e si può parlare di 24 ore o anche di un tempo più lungo.

Naturalmente come già accennavamo prima sono molti vantaggi nel poter ricevere questo test a casa perché si evita il disagio di dover andare in ospedale e poi soprattutto se parliamo di una grande città significa perdere molto tempo in mezzo al traffico, e parliamo di persone che lavorano e che magari lavorano tutto il giorno.

Ma non è solo una questione pratica di tempo e di comodità, perché comunque fornisce una visione completa dell'attività cardiaca di una persona visto che registra le attività quotidiane tra cui il sonno e l’esercizio fisico, e questo può essere molto utile per un cardiologo che vuole individuare e identificare potenziali problemi cardiaci e anomalie che magari non aveva ancora intercettato.

In poche parole grazie a questa possibilità di un elettrocardiogramma a domicilio si potranno raccogliere dati a lungo termine, ed è un qualcosa di molto utile soprattutto per i pazienti che hanno disturbi cardiaci cronici, pazienti che possono essere potenzialmente a rischio di eventi cardiaci come un infarto, che sono eventi molto gravi e molto pericolosi per la propria vita.

Da questo punto di vista e non solo come vedremo meglio nella seconda parte, il ruolo di un infermiere a domicilio sarà decisivo, perché sarà lui a svolgere questo esame e avrà la responsabilità di interloquire con il medico o cardiologo della persona per capire il percorso terapeutico che il paziente dovrà seguire in base ai risultati dell’ECG.

Il ruolo dell'infermiera a domicilio è un ruolo molto importante nella nostra società

Il ruolo degli infermieri a domicilio e delle infermiere come suggerivamo nel titolo di questa seconda parte,e non solo per le singole persone e le singole famiglie, e questo va specificato.

Nel senso che sono professionisti che comunque evitano che vengono intasati gli ospedali, e tutti sappiamo che in Italia la situazione della sanità pubblica non è delle più rosee, e nemmeno quella degli ospedali visto che manca personale e ci sono sempre dei tagli.

Anche perché non solo per quanto riguarda l'elettrocardiogramma ma anche per esempio per quanto riguarda farsi i prelievi o farsi fare una flebo non c'è bisogno di andare, ma si possono ricevere delle cure a casa.