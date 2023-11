Halloween lascia il posto al Natale: nei supermercati spuntano in abbondanza pandori e panettoni

Nemmeno il tempo di mettere via gli addobbi di Halloween ed ecco arrivare nei supermercati di Torino pandori, panettoni e calendari dell'avvento. Manca un mese al primo di dicembre ma ormai il Natale arriva sempre prima: di questo passo le palline dell'albero sostituiranno direttamente i costumi da bagno.

Che siano Carrefour, Lidl, Borello, Coop e chi più ne ha più ne metta, ogni negozio ha già in bella vista gli scaffali col materiale natalizio. In alcuni casi, i dolci tipici del periodo più bello dell'anno si trovavano già nelle scorse settimane, in contemporanea con zucche, maschere e travestimenti di Halloween.

Addobbi e luci natalizie