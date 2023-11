Rapina una farmacia con una siringa, poi si nasconde in un bagno sul ballatoio: arrestato [VIDEO]

A Torino i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Investigativo di Torino, su richiesta del 112 sono intervenuti in zona Barriera di Milano, presso una farmacia ubicata in via Crescentino, dove era appena avvenuta una rapina ad opera di un uomo armato di siringa.

L’intervento delle pattuglie è stato immediato: i militari dell’Arma hanno visionato le immagini del sistema di sicurezza che riprendevano il rapinatore e si sono messi subito alla ricerca. L’uomo è stato raggiunto poco lontano, nei pressi di via Montanaro, e da lì è nato un rocambolesco inseguimento culminato con l’ingresso del presunto rapinatore all’interno di un palazzo.

I militari dell’Arma lo hanno letteralmente stanato da un bagno sul ballatoio all’interno del quale si era nascosto, peraltro con non poca fatica a causa della violenta reazione dell’uomo che è stato successivamente ammanettato e posto in stato di arresto. Questi è stato identificato come un trentottenne italiano, senza fissa dimora. La perquisizione personale a suo carico ha permesso agli investigatori dell’Arma di rinvenire la siringa utilizzata per la rapina e il denaro rapinato poco prima. L’uomo è sospettato di aver messo a segno altre rapina in farmacie nelle ultime settimane.