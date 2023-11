Da Flashback ad Artissima, le fiere prese d’assalto: lunghe code di visitatori per il weekend dell’arte

Da Paratissima ad Artissima, passando per The Others, il weekend dell’arte contemporanea già riscuotendo successo di pubblico. In migliaia si sono messi in fila dalle prime ore di apertura delle fiere prendendo d’assalto le biglietterie.

Ieri pomeriggio l’affluenza è andata più a rilento, mentre da questa mattina il pubblico ha invaso le sale dell’Oval così come quelle dell’ex brefotrofio di corso Giovanni Lanza, ma anche Torino Esposizioni, la Promotrice di Belle Arti e l’ex Cavallerizza Reale.

A essere presi d’assalto in questo primo weekend di novembre, complice forse la vicinanza con il ponte di Ognissanti, anche gli altri musei cittadini, da quello delle Illussioni, aperto solo di recente, fino al classico museo Egizio, dove in giornata è atteso anche il vice ministro Vittorio Sgarbi.