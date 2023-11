Basso San Donato, quale destino per i due ex distributori di benzina abbandonati?

Basso San Donato, quale destino per i due ex distributori di benzina di corso Umbria?

Tra le situazioni che preoccupano il “basso” San Donato, la zona compresa tra corso Regina Margherita, corso Principe Oddone, la Dora e corso Svizzera, ce n'è una che rischia di passare inosservata, ma non agli occhi di tutti: la presenza di due distributori di benzina in disuso nel giro di pochissimi metri su corso Umbria. Il quartiere, nella giornata di venerdì, è stato interessato da un sopralluogo del sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

I distributori abbandonati

Il primo distributore abbandonato è situato su piazza Umbria, nelle adiacenze di via Capua e via Livorno proprio davanti all'istituto Aporti Gastaldi recentemente interessato dal progetto delle scuole “car free”. Il secondo, invece, è situato poco più avanti, nello slargo all'incrocio con via Don Bosco. Entrambe le strutture versano in condizioni di degrado, con le recinzioni non sufficienti a evitare intrusioni e vandalismi.

La richiesta della Circoscrizione 4

A proposito, la Circoscrizione 4 chiede un intervento al Comune: “Quei distributori - dichiara il presidente Alberto Re – non sono più attivi da due anni: di fronte a un forte disinteresse da parte dei gestori, chiediamo alla Città la revoca delle concessioni per restituire finalmente quelle porzioni di territorio alla cittadinanza”.