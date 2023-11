Piazza Baldissera, che sorpresa: tra auto e camion in coda, spunta una tomba

In piazza Baldissera, tra le auto e camion incolonnati, spunta una tomba. All'angolo con corso Venezia negli scorsi giorni è stata collocata una lapide, con dei lumini e fiori per ricordare "Brutto". Si tratta dell'ennesima provocazione/opera d'arte di un collettivo di artisti, che su Ig scrive: "Di fronte ad un anno troppo Brutto, Brutto trapassa". "Ora - prosegue il post - riposa in coda nella sua amatissima piazza Baldissera, palesemente surclassato ma vicino al luogo che gli fu più caro".

Rotonda nel mirino

Nel 2018 il gruppo aveva già messo a segno un'azione artistica in piazza Baldissera: la rotonda centrale era stata recintata con del nastro simil da cantiere con su scritto "Brutto". All'epoca il Comune di Torino aveva appena annunciato che non si sarebbe realizzato il sottopasso, che nella speranza di molti automobilisti sarebbe servito a decongestionare l'area dal traffico.

Sei semafori

L'attuale progetto dell'amministrazione Lo Russo prevede di sostituire la rotonda con sei semafori intelligenti che regoleranno il passaggio delle auto e camion in base ai reali flussi di traffico. Impianti che consentiranno di ridurre di un terzo i tempi di attesa rispetto a quelli attuali, arrivando ad una media di 91 secondi, con punte massime di 115. Il costo del progetto è di 3 milioni di euro.

Fiori e lumini

Oggi il nuovo intervento con la lapide, dove è apposta una foto in bianco e nero, fiori, lumini e sotto i messaggi di cordoglio di "Sandretto & gli amici del Bar Gam". L'invito del collettivo è "di posare un fiore e accendere un cero" al cospetto del mausoleo di Brutto.