Regio, riecco Puccini: dopo Bohème arriva "La Rondine", un'opera di sensualità, eleganza e disincanto

" Puccini è uno dei pilastri della nostra Stagione 23/24, che presenta titoli più popolari del repertorio classico, come 'La bohème' e 'La fanciulla del West', e altri meno noti al grande pubblico come 'La rondine', 'Le villi' e 'Il trittico' ", spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin , " ma è un rischio che mi sento di prendere per offrire qualcosa di nuovo e di altissima qualità al nostro pubblico ".

"La rondine" sarà in scena per sette recite dal 17 al 26 novembre; l’Anteprima Giovani, riservata agli Under 30, è in programma giovedì 16 novembre alle 20.

L’opera sarà presentata mercoledì 8 novembre al Piccolo Regio Puccini alle ore 18, nella conferenza-concerto a ingresso libero condotta da Susanna Franchi, con la partecipazione del direttore d’orchestra, del regista e con interventi musicali degli Artisti del Regio Ensemble, accompagnati al pianoforte da Carlo Caputo.