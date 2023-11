Santander, raggiunto l'accordo: 40 mesi di stipendio per chi si dimette e uso del Fondo esuberi

Dopo 50 giorni di trattativa c'è l'accordo con Santander Consumer Bank per gestire le ricadute sul personale derivanti dalla riorganizzazione voluta dall'azienda, che prevede la chiusura delle filiali sul territorio (anche torinese) ed una forte spinta verso la digitalizzazione. Tra gli spazi di corso Dante e Biella, sono circa 40 le persone coinvolte.





Su impulso di Fabi e Fisac Cgil, in primo piano il ricorso al fondo esuberi di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale, che da sempre ha risolto i problemi del settore del credito al proprio interno, senza gravare sul bilancio dello Stato, permettendo l’esodo volontario dei dipendenti e respingendo al mittente il tentativo di procedere con licenziamenti indiscriminati.

“Siamo contrari a dichiarare esuberi per far fronte al tema della digitalizzazione. Riteniamo che l’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese debba sostenere l’occupazione e non essere interpretata come uno strumento sostitutivo del lavoro", dichiara Cinzia Borgia, Segretaria Generale Fisac Cgil Piemonte.





Il ricorso al fondo di solidarietà di settore è affiancato da un piano di dimissioni volontarie incentivate che prevede l’erogazione modulare di un numero che arriva a valorizzarsi in 40 mensilità di incentivazione.





La rete filiali della banca di credito al consumo viene di fatto sostituita da una rete di negozi finanziari che garantisce sì il presidio sul territorio, ma che modifica in maniera sostanziale i rapporti di lavoro sottostanti.

Per coloro che intendono proseguire il proprio rapporto sotto forma di mandato agenziale i sindacati hanno raggiunto con l’azienda un accordo di valorizzazione pari a 24 mensilità di incentivo.

“Abbiamo affrontato con serietà ed attenzione una trattativa da noi non condivisa per contenuti e metodi – prosegue Cinzia Borgia– vista la situazione reddituale dell’Azienda, che ha fatto registrare nel 2022 utili per 90 milioni di euro e chiuderà il prossimo esercizio con un utile presumibilmente attorno ai 60 milioni. Abbiamo raggiunto in questa fase, secondo noi, l’accordo più tutelante per le lavoratrici e i lavoratori. Ora la parola passa all’Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici di Santander", conclude la dirigente sindacale Fisac Cgil.