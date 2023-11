Il 20 novembre la Mole e altri monumenti si colorano di blu per la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza

Il 20 novembre è la Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, una ricorrenza stabilita dopo la Seconda Guerra Mondiale dall'Unicef da vivere con bambine e bambini, l’occasione ideale per promuovere e diffondere consapevolezza dei diritti delle persone di minore età.

"Dopo oltre 75 anni, dopo la pandemia, le guerre in Ucraina, in Medio Oriente e le varie crisi nelle varie parti del mondo a cui stiamo assistendo in questo periodo, la nostra generazione deve chiedere ai leader del mondo di adempiere alle loro promesse per far sì che tutti i bambini, bambine e adolescenti abbiano in pienezza tutti i propri diritti" spiegano dal Comitato provinciale di Torino per l'UNICEf.

Quest’anno, per promuovere la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, grazie al contributo di vari Enti ed Associazioni, ci affidiamo al mondo del cinema, del gioco e della cultura in generale, come “medicine” per aiutare i minori nella loro crescita con le seguenti iniziative".

Per l'occasione inoltre nella serata del 20 novembre numerosi Comuni della Città metropolitana, per ricordare l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti di tutti i bambini e adolescenti, hanno aderito all’iniziativa “Go Blue” illuminando un loro monumento simbolo. Fra l’altro alla suddetta iniziativa hanno aderito la Città di Torino che farà illuminare la “Mole”, il Presidente della Giunta che farà retroilluminare la scritta del palazzo della Regione, i Vigili del Fuoco di Torino, Ambasciatori UNICEF, che illumineranno la caserma di Corso Regina Margherita e i Musei Reali con l’illuminazione della Cappella del Guarini.

Lunedì 13 novembre Sotto18 Film Festival & Campus Cinema Ambrosio (Corso V. Emanuele II 52) ore 9,30: Sala Uno - per le Scuole primarie “Yuku e il fiore dell'Himalaya”; Sala Tre - per le scuole medie “Il ragazzo e la tigre “. Dopo la visione dei film le studentesse e studenti potranno approfondire i temi dei film con le Volontarie Unicef Anna Roccato e Luciana D’Amico, Luisella Oggioni e Fortunato Barillà;

Venerdì 17 novembre ore 9,30 : alla presenza dell’Assessora Chiara Foglietta, del Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e della Dirigente Scolastica Prof.ssa Mira Francesca Carello e del Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Antonio Sgroi, sarà pedonalizzata la strada scolastica della Scuola materna Maria Teresa. Implementare il progetto “Scuole senza auto” è un obiettivo che l’Amministrazione Torinese persegue per realizzare entro il 2030 una città “carbon free”: questo nella consapevolezza, migliorando la qualità dell’aria, di tutelare la salute degli anziani ma soprattutto quella dei bambini, bambine e adolescenti;

Sabato 18 novembre 2023 - dalle 16 alle 17.30 Musei Reali: attività per famiglie e bambini, un percorso-gioco tra le opere della Galleria Sabauda per ripercorrere i temi della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Dal novembre 2022 i Musei Reali di Torino sono stati riconosciuti “Musei Amici dell’UNICEF”;

Domenica 19 novembre C.S.I. Impianto sportivo CERTEZZA ore 14,30-17,30 C.so Allamano angolo Str. Gerbido ore 14,30-17,30: Gioco e Sport per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 5 i 12 anni con stazioni gioco finalizzate alla Carta dei diritti dell’infanzia. Alla fine, merenda per tutti;

Lunedì 20 novembre - Museo Nazionale del Cinema – Cinema Massimo: ore 9,30 Secondaria I: proiezione film La Bicicletta Verde - Wadjda: Wadjda è una bambina di 10 anni che vive alla periferia di Riydh, la capitale Saudita. Nonostante viva in un mondo tradizionalista, Wadjda è una bambine intraprendente e decisa….; ore 10,30 Primaria: James e la pesca gigante : tratto da una favola di Roald Dahl, il film narra le avventure del piccolo James, orfano inglese costretto a vivere con le zie crudeli. Quando il giovane viene a sapere dell’esistenza di una pesca enorme dai poteri magici, questi fa di tutto per riuscire ad entrarci allo scopo di navigare in direzione della città di New York in compagnia di un gruppo di simpatici insetti…. Al termine delle proiezioni seguiranno incontri con Ornella Mura- Servizi Educativi del Museo del Cinema, la Prof.ssa Sara Nosari dell’Università di Torino e Volontarie UNICEF Torino. La partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Agenzia Antonelliana - Reale Mutua. Info e prenotazioni didattica@museocinema.it

Martedì 21 novembre ore 10 Gruppo Abele C.so Trapani 91b: le Volontarie Bruna Trucchi e Luciana D’Amico terranno una lezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a Donne straniere che frequentano il corso di Italiano 1° livello , organizzato in collaborazione con il CPA1 nell’ambito del progetto “ Spazi interculturali di inclusione, Azioni di segretariato sociale, sostegno alla genitorialità, promozione di solidarietà” nella Circoscrizione 3;

Mercoledì 22 novembre Museo Nazionale del Cinema- Cinema Massimo ore 9,30: Secondaria II grado “Io Capitano” : in un’odissea contemporanea, Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l’Europa, attraverso le insidie del deserto , gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Al termine della proiezione le studentesse e studenti potranno approfondire il tema sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con Ornella Mura - Servizi Educativi del Museo del Cinema- e la Prof.ssa Paola Ricchiardi dell’Università di Torino, dal 2002 con il marito sono genitori affidatari, e Volontarie UNICEF. Inoltre, gli studenti avranno la possibilità di poter dialogare anche con Siaka Doumbia, ivoriano di origine ma almesino d’adozione, la cui storia ha ispirato il film di Garrone. La partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Agenzia Antonelliana - Reale Mutua. Info e prenotazioni didattica@museocinema.it

Giovedì 23 novembre Biblioteca Civica Centrale Via Cittadella 5 ore 10: inaugurazione della mostra fotografica “Il gioco e la lavagna” per scolaresche della primaria e secondaria di primo grado, curata dai fotografi Carla e Giorgio Milone, è costituita da pannelli fotografici con un apparato didascalico adeguato, documenta il mondo dei più piccoli nei delicati momenti dell’apprendimento e in quelli della pura felicità del gioco. Il taglio del nastro sarà affidato all’Assessora Rosanna Purchia, alla Direttrice Cecilia Cognigni e alla fotografa Carla Milone. Ingresso gratuito alle scolaresche al Museo d’Arte Orientale per approfondire conoscenze sui paesi asiatici rappresentati nella mostra;

Venerdì 24 novembre ore 10 Scuola Secondaria 1° G. Pola Via Foglizzo 15: incontro con gli studenti per illustrazione della Convenzione dei diritti dell’infanzia e adolescenza a cura delle Volontarie Bruna Trucchi e Nerina Bifera.