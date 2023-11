Meteo: fino a metà settimana il sole farà capolino sul Torinese, poi il ritorno del maltempo

Ci attendono tre giorni di tranquillità meteorologica, poi giovedì una nuova perturbazione porterà ancora qualche pioggia nelle nostre aree.

A Torino avremo questa situazione: fino a mercoledì 8 novembre

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso per velature o nubi di passaggio. Qualche nube in più su confini alpini occidentali con possibilità di deboli precipitazioni tra stasera e domani. Nebbie notturne e al mattino su pianure.

Temperature massime in rialzo oggi, ma poi in lieve calo da domani per l'arrivo di aria più fresca da ovest. Valori compresi tra 16 e 18 °C oggi, per poi scendere fino 14/15 °C. Minime anche in calo e comprese tra 4 e 6 °C con locali brinate in zone particolarmente serene di notte nelle aree più rurali.

Venti assenti o deboli variabili su pianure. Raffiche di Foehn moderate sui crinali alpini occidentali.

Giovedì 9 novembre

Dalla notte aumento della nuvolosità a partire da ovest, dalla mattinata precipitazioni in avanzamento verso est che interesseranno diffusamente tutto il Nord Ovest, ma in particolare le Alpi, con nevicate a partire dai 1000/1200 m. Sulle pianure piogge deboli o al più moderate. Miglioramento sempre a partire da ovest già dal tardo pomeriggio.

Temperature in calo nelle massime per via del maltempo, minime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli variabili su pianure, raffiche di Foehn ancora sulle Alpi occidentali.

Da venerdì 10 novembre

Circolazione ancora instabile a causa di correnti cicloniche dall'Atlantico, anche se non si scorgono al momento perturbazioni intense nel weekend.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino