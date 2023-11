Pediatri in Val di Lanzo, Icardi: "In atto le procedure per coprire il posto vacante"

"Nell’ambito territoriale delle Valli di Lanzo, a seguito delle dimissioni di uno dei due pediatri ivi operanti, l’Azienda sanitaria locale To4 sta proseguendo con le procedure per la copertura del posto vacante. Nel frattempo, l’Asl To4 ha previsto l’attivazione, già dal mese di novembre, di un servizio aggiuntivo pediatrico di quattro ore nella giornata di sabato, a rotazione sulle sedi di Lanzo, Viù, Ceres". Così l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all’interrogazione consiliare sull’emergenza pediatri in Val di Lanzo.