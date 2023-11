Olimpiadi 2025, Abodi scivola via su Cesana: "La decisione finale spetta alla Fondazione Milano-Cortina"

"La pista da bob di Cesana? Comprendo lo spirito dell'interrogazione, la volontà è di mantenere la matrice italiana, ma la decisione finale sulla pista da bob non spetta al governo, ma rimane alla Fondazione Milano-Cortina con il supporto del Cio. L'impegno del Governo è totale ma non si sostituisce agli organi preposti, e sto dando un supporto tecnico". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi, rispondendo al Question time alla Camera sul possibile utilizzo della pista di bob di Cesana per le Olimpiadi invernali del 2026, che nei giorni scorsi aveva ricevuto il no del Cio.

Abodi: "L'estero possibilità estrema"

"L'eventuale delocalizzazione all'estero è una soluzione estrema, ove non dovessero apparire ipotesi alternative come quella di Cesana. La priorità è lo svolgimento delle gare in Italia", ha aggiunto Abodi che ha anche ribadito come "a poco più di due anni il governo ha assunto una posizione responsabile sulla pista, e all'inizio Cortina si pensava che avesse tutte le caratteristiche per essere portata fino in fondo. La pista di Cesana è costata nel 2005, 110 milioni. Un incremento ragionevole rispetto agli ultimi 17 anni. Non ci sono scambi di gare tra sedi all'estero".

"Scegliere la soluzione più sostenibile"

Il ministro Abodi ha poi spiegato che "sono in corso valutazioni per arrivare alla soluzione più sostenibile possibile. La scelta passa però per un corretto iter istruttorio in corso di svolgimento. Ho chiesto che l'istruttoria si esaurisca ragionevolmente nel corso di questa settimana".

"Il 24 ottobre abbiamo ricevuto il dossier della Regione Piemonte, ho chiesto al Ministro delle Infrastrutture la fattibilità tecnica del progetto di Cesana. E' stato aperto un tavolo tecnico e il primo incontro sarà svolto oggi. Prenderemo la decisione migliore che terrà conto di tutte le implicazioni".

Cirio rilancia: "Il bob a Cesana si può fare"

Sulla vicenda è intervenuto in serata anche il governatore Alberto Cirio: "Ci hanno chiesto ufficialmente di aggiornare il nostro dossier: lo stiamo facendo, correndo come dei matti, con l'obiettivo di riuscire a dimostrare che il bob a Cesana si può fare".