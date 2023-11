Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 novembre, in corso Galileo Ferraris a Torino. La dinamica non è ancora chiara, quello che è sicuro è che una vettura si è ribaltata, con la persona al volante che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Ferito non in gravi condizioni

Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona, con code e rallentamenti alla circolazione.