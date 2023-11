A "Il nicchio di via Monti" la mostra "Appesi a un filo'" dell'artista Flavio Ullucci.

Il nicchio expo-side propone al pubblico la mostra "Appesi a un filo' di Flavio Ullucci a cura di Carla Palazzo.

Si tratta di una riflessione sulle sensazioni, le condizioni esistenziali, sulle dimensioni reali e le costrizioni imposte o autoinflitte.

Un filo che, attraversando le vite, cuce a volte sulle persone ruoli vissuti come condanna e altre che portano ad uno stato di sospensione.

Fili che legano al passato, alle persone, agli oggetti e alla memoria creando vincoli, bloccando in situazioni da cui si vorrebbe fuggire, ma che possono anche diventare opportunità a cui aggrapparsi per sollevarsi e raggiungere la salvezza. Metafora, che attraversa i contenuti e la forma in cui, comunque, è sempre possibile ritrovarsi.

CHI È FLAVIO ULLUCCI

Flavio Ullucci, pittore autodidatta, con le sue opere veicola la pittura da uno spazio canonico, la tela, verso un fuori che ha come destinazione ideale l’osservatore. Nella ricerca di Ullucci non c’è alcuna volontà di superamento della Pittura, ma l’aspirazione a proiettarla oltre sé stessa verso lo spettatore, in una dimensione tridimensionale, più decifrabile. Un’implicita crociata contro la banalizzazione delle cose, un’esortazione sussurrata ad interessarsi a ciò che succede intorno: ‘’ If you don’t care you’ll die’’.

La pittura è la parte centrale delle sue opere, la tecnica utilizzata è rigorosamente olio su tela, gli elementi esterni e l’installazione che talvolta accompagnano l’opera sono un supporto funzionale alle intenzioni dell’artista.

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE

L’ associazione culturale “Il nicchio di via Monti” nasce a Torino nel 2018 nel piccolo spazio di via Monti muovendo i primi passi con l’organizzazione di corsi di ceramica e l’esposizione delle opere dei soci.

Nel 2022 l’associazione si trasferisce nel nuovo locale di via Santa Giulia al numero 22d.

In seguito all’implemento dell’offerta di corsi e workshop decide di realizzare uno dei punti chiave dello statuto associativo: avvalendosi del supporto di curatela esterna accogliere artisti e opere proponendo una serie di appuntamenti con l’arte “possibile” dando così vita alla serie di appuntamenti denominata “il Nicchio_exposide”

INFORMAZIONI UTILI

La mostra inaugurerà venerdì 10 novembre alle 18,30 presso lo spazio "il nicchio di via Monti" in via santa Giulia 22 D a Torino.e sarà aperta al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica,, fino al 19 novembre 2023, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00.

Per informazioni: 340 28 38792