Al parco di Stupinigi l'ultimo appuntamento del 2023 del circuito "Sentiero Verde. La passione per il camminare"

È intitolata “Nel Parco di Stupinigi tra boschi e cascine” la passeggiata che domenica 1 9 novembre chiuderà il calendario degli appuntamenti che il circuito “Sentiero Verde 2023. La passione per il camminare” ha proposto a partire dal mese di gennaio nel territorio della Città metropolitana di Torino e più in generale in tutto il Piemonte.

Come avviene da alcuni anni, l’associazione “Camminare lentamente” ha ottenuto il patrocinio della Città metropolitana per la quattordicesima edizione di un’iniziativa che coinvolge Comuni, enti e associazioni del territorio, sviluppando una proposta che unisce agli aspetti naturalistici e ambientali la scoperta e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.

L’ultima escursione proporrà un percorso ad anello di 7 km nel Parco naturale di Stupinigi, che è solcato dalle antiche rotte di caccia dei sovrani sabaudi, che si intersecano in scenografici rondò, fra boschi e campi coltivati, toccando antichi manieri come il Castelvecchio e il Castello di Parpaglia, il piccolo santuario del Santissimo Nome di Maria a Vicomanino e le cascine, tuttora attive, Bozzalia, Chiabotto del Beccaio, Parpaglia, Piniere e Vicomanino.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi, fu progettata da Filippo Juvarra come uno scenografico e imponente palazzo situato al termine di un lungo viale alberato. Per contornare l'edificio la strada compie una specie di ovale, oltre il quale ricomincia il rettilineo viale alberato che punta verso Pinerolo: è la Rotta Reale, su cui fino al 2010 correvano le auto e che è diventata un tracciato ideale per biciclette e gare podistiche, con lo sfondo della cupola della Palazzina di Caccia, su cui troneggia un cervo in bronzo. Altre rotte - ossia rettilinei viottoli sterrati - intersecano la Rotta Reale e si incrociano fra loro, consentendo di percorrere piacevoli itinerari tra vasti campi coltivati, cascine e fitti boschi, protetti dal 1992 da un Parco naturale esteso su 1732 ettari.

Al termine della passeggiata, per chi lo desidera sarà possibile visitare la Palazzina di Caccia, con prenotazione entro il 17 novembre del biglietto d’ingresso per gruppi al costo di 8 euro; gratuito per chi possiede l’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta. Il r itrovo dei partecipanti a Stupinigi è fissato per le 13,30 al Caffè Reale di via Torino 12, con partenza alle 14. La quota di partecipazione è di 3 euro, gratis fino a 18 anni.

Per informazioni e iscrizioni si possono chiamare i numeri telefonici 349-7210715 e 380-6835571, scrivere a camminarelentamente2@gmail.com, oppure consultare il sito Internet www.camminarelentamente.it e la pagina www.facebook.com/camminarelentamente