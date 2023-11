A fine dicembre l'ex macello di Torino cesserà l'attività, licenziati 33 lavoratori

Il 31 dicembre l'ex macello di Torino chiuderà i battenti, lasciando a casa 33 lavoratori. Da più di un anno i dipendenti dello stabilimento della Rosso Group di via Traves 43 sono in contratto di solidarietà con, riduzioni dell’attività fra il 40%-80%. "L’azienda - spiega la Flai Cgil Torino in un volantino - lamenta sofferenze di commesse e difficoltà legate all’aumento del costo delle materie prime".

Salari in ritardo e ammortizzatori sociali

Problemi per l'impresa, che si occupa del trattamento e confezionamento della carne, ribaltatesi sul personale che opera all'interno della struttura. "Da due anni - continua il sindacato - i lavoratori vedono il pagamento ritardato dei loro salari, sino ad arrivare ad un mese ad agosto". L'attività della Rosso si è via via ridotta nel tempo con il numero dei clienti, fino al ricorso agli ammortizzatori sociali dall’ottobre del 2022.

Smontati i macchinari

Poco più di un mese fa un'altra doccia gelata per i dipendenti. "Il 3 ottobre scorso - chiarisce la Flai Cgil - la Rosso Group ha iniziato a smontare e imballare i macchinari dello stabilimento di via Traves, per portarti via in un secondo tempo". Una situazione debitoria importante che ha portato il Consorzio Grossisti Industria e Commercio Carni Coop. Torino, gestore dell’area ex macello torinese, a dare lo sfratto all'azienda.

Personale licenziato