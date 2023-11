Casa Gianduja, a breve al via i lavori di pulizia: in primavera l'allestimento del nuovo polo culturale

Preso al via i lavori nei locali di via Pettinati 10, nel quartiere di Nizza Millefonti.

All'interno di questo spazio abbandonato da 15 anni, nella primavera 2024 sorgerà infatti un nuovo polo culturale gestito dalla Compagnia Marionette Grilli: Casa Gianduja.

Abbandonato lo scorso aprile l'Alfa Teatro, la Compagnia Marionette Grilli ha infatti trovato qui la sua nuova sede. Da settembre ha le chiavi dei locali.

"Sarà un teatro-museo, ma anche un laboratorio. L'idea è di costruire una sala per gli spettacoli di almeno cento posti, ma anche uno spazio-museo dove ci sarà un'esposizione aperta, e permanente, di parte della collezione di marionette storiche curata da mio papà Augusto" spiegava Marco Grilli.

Gli interventi

La pulizia delle aree all'aperto avverrà a partire dai prossimi giorni, mentre quelli di ristrutturazione del fabbricato e allestimento del polo culturale in primavera del prossimo anno.

"I lavori proseguiranno fino all'autunno inoltrato - commenta Augusto Grilli- se tutto va bene per l'inverno dovremmo iniziare con le attività".

Tra gli interventi oltre al rifacimento del tetto, ci sono da rifare i servizi, gli impianti elettrico e idraulico e poi c'è la realizzazione del teatro in sè, dalle quinte al palco fino ai camerini.

"La parte museale sarà la più complessa: un'esposizione fatta bene richiede una progettazione non da poco. Stiamo cercando di partecipare ad alcuni bandi e a breve partiremo con un crowdfunding per chiedere l'aiuto di tutti".

Anche la parte esterna richiederà un intervento specifico. "Sarà ricreata la pista da ballo in cemento lucidato con palchetto per l'orchestrina. Un progetto che pensiamo di far rientrare nei Punti Verdi della città".

Miano: "Un polo culturale inclusivo"

Il polo culturale della Compagnia mira a essere un punto di riferimento per tutto il quartiere. "In quella quella zona in cui non c'è nulla, saremo un polo di attrazione, ma soprattutto intendiamo portare avanti la scuola di professionisti per tramandare quest'arte delle marionette" conclude Grilli.

"Sarà un polo culturale inclusivo, dedicato ai bambini e alle famiglie. Un punto di incontro tra le arti e le culture, tra la figura e l'immagine" aggiunge il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che insieme al resto dei consiglieri e coordinatori ha visitato ieri gli spazi.