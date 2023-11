Birre da Manicomio, e-commerce leader nel settore delle birre artigianali con originali idee regalo per il Natale 2023

Completa e regolarmente aggiornata, la proposta di Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) include più di 1.000 birre artigianali, che fanno riferimento a centinaia di etichette provenienti da tutto il mondo. L’offerta, capace di interpretare le più diverse preferenze individuali, include anche interessanti e originali idee regalo, appositamente selezionate in occasione del Natale 2023.

La customer experience sul negozio digitale è concepita, in ogni dettaglio, per incontrare la soddisfazione del pubblico. Gli ordini, ad esempio, sono elaborati in appena 24 ore. Le spedizioni sono rapide, diventano gratuite per importi superiori a 100 euro, e gli imballi sono resistenti e totalmente sicuri. La qualità è confermata anche dall’adozione della politica “Soddisfatti o rimborsati”, per garantire un’esperienza d’acquisto serena, sotto ogni punto di vista.

Per ciò che riguarda le alternative disponibili in catalogo, in appena qualche click è facile scoprire tantissime tipologie di birre artigianali, dalle Weiss alle IPA, dalle Belghe alle Stout. Si può trovare il sapore desiderato, ad esempio, scegliendo i piatti con cui abbinare la birra. È poi disponibile la ricerca per stile, per brand e tipologia.

Un’intera sezione del l’e-commerce è dedicata ai Regali, con kit degustazione, Magnum, Buoni Regalo e T-shirt, a cui vanno ad unirsi anche bicchieri di birra, per un’esperienza di degustazione senza eguali. Il blog ufficiale, invece, raccoglie originali spunti e consigli che consentono di vivere fino in fondo la propria passione per i sapori artigianali.

Ai classici cadeaux, adatti ad ogni ricorrenza speciale, si uniscono anche le idee regalo lanciate in occasione del Natale 2023. Un esempio particolarmente apprezzato? È il Birrandaio, un calendario avvento birre artigianali alcolico.

Include una selezione di birre in lattina da gustare dal 1° al 24 dicembre, con gli stili più iconici del mondo, pronti per esaltare anche le papille gustative più raffinate. Perfetto da inserire in frigorifero, il Birrandaio non si bagna e non si rovina. Insomma, rappresenta il prodotto ideale per festeggiare un pre-Natale ricco di emozioni e di sapori inimitabili.

Tra le novità di Birre da Manicomio ci sono gli Starter Kit, la soluzione ideale per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici e unici delle birre artigianali. Merito di una selezione di 12 birre, accompagnate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

Numerosi, infine, sono anche gli importanti riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni d’attività. Premiato per il quarto anno consecutivo dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come eccellenza nell'e-commerce italiano, Birre da Manicomio è il solo negozio digitale specializzato in birre incluso tra le migliori Enoteche Online.

Rilevanti, infine, sono anche le opinioni dei clienti. Gli oltre 1.700 feedback raccolti dalla piattaforma Recensioni Verificate, ad esempio, registrano l’ottima media di punteggio di 4,8/5.