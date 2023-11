Streglio, presentata a Torino la nuova linea presso lo store Galup

Si è svolto oggi, presso lo store Galup di Via Andrea Doria, l’appuntamento per la presentazione ufficiale della nuova linea di cioccolato Streglio, marchio acquisito nel 2021 da Galup: azienda piemontese che ha fatto la storia del settore dolciario, in Italia e all’estero, con il suo panettone basso e glassato inventato nel 1922 da Pietro Ferrua.