Cibo ed Erbaluce, incontri con Nibali e Sonego: le Atp Finals invadono Torino

Torino è pronta per le Atp Finals, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour. In attesa della sfida tra gli otto migliori tennisti, sono state ufficialmente inaugurate questa mattina in piazza Castello Casa Tennis (talk), Casa Gusto (enogastronomia e food) e Casa Media (operatori e giornalisti) , dove fino a domenica prossima si svolgeranno appuntamenti, talk, degustazioni, mostre, visite guidate ed appuntamenti diffusi.

Casa Tennis

Casa Tennis, la grande cupola trasparente accanto a Palazzo Madama che ricorda una pallina, accoglierà 50 iniziative con ospiti provenienti dal mondo dello sport, dell'editoria e dello spettacolo. "Ci stiamo avvicinando - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - al top della terza edizione: con questi tre iniziative vogliamo rendere l'evento di tutta la città". Dopo questa terza edizione, Torino punta a ottenere per un altro quinquennio le Atp Finals (2026-2030).

Altri cinque anni di Atp Finals

"Abbiamo competitor agguerriti, - ha sottolineato Lo Russo, con riferimento ai paesi medio orientali - e con più soldi rispetto a noi: mettiamo in campo passione e qualità dell'evento". "Questa è una grande festa dello sport - ha aggiunto l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - in cui ci siamo messi tutti a disposizione: Torino, ogni volta che viene chiamata, risponde presente". "I soldi non sono tutto, - ha aggiunto - ci vogliono anche professionalità e capacità che stiamo mettendo in campo".

Lorenzo Sonego e Davide D'Urso

Tra gli appuntamenti in programma a "Casa Tennis" gli incontri con il tennista Lorenzo Sonego, con il ct della nazionale di volley “Fefè” De Giorgi, con l’ex cestista Luis Scola, con il campione di ciclismo Vincenzo Nibali e con il “monumento” del tennis italiano Nicola Pietrangeli. E ancora, saranno ospiti di Casa Tennis anche l’attore Neri Marcorè, i musicisti e cantautori Roberto Angelini e Bianco, l’artista Greg Goya e le star dei social BarbaSophia, Fabrizio Biasibetti e Davide D’Urso.

Si comincia con “Sport e integrazione” in programma oggi alle ore 15.30 con l’ex calciatore brasiliano Hernanes, detto “il profeta”, e la performer e ballerina Lidia Carew, fondatrice della realtà no profit Lidia Dice. Tutti gli eventi (talk) di Casa Tennis, condotti da Ilaria Fratoni e Linda Messerklinger, sono gratuiti e prenotabili su app DICE: https://link.dice.fm/NittoATPFinals2023TorinoCasaTennis.

Le eccellenze gastronomiche

Le eccellenze gastronomiche saranno protagoniste nella Casa Gusto, allestita negli spazi dell’Archivio di Stato. In calendario 63 appuntamenti di cui 58 degustazioni, con il coinvolgimento di oltre 70 aziende tra cui una trentina dei Maestri del Gusto, 6 con le ATL regionali e 5 talk (dedicati a temi diversi come i rifugi alpini, i funghi tossici, l’IA applicata al tennis, i nuovi alimenti energetici e i vini ai tempi di Cavour).

Molte delle degustazioni in programma avranno come vino di accompagnamento ai prodotti l’Erbaluce - vitigno dell’anno 2023 Regione Piemonte - nelle versioni ‘secco’, ‘spumante’ e ‘passito’. Il costo degli appuntamenti è di 5 euro: l'incasso sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus). Sempre a Casa Gusto, il Museo del Cinema ha allestito la mostra STORYTENNIS: una raccolta di 14 opere originali della collezione Brivido Pop.

La notte del tennis

Nel pomeriggio di oggi prendono il via gli eventi diffusi che animeranno il centro città: musica, busking, arti acrobatiche e magia, un ricco programma che conquisterà torinesi e turisti creando un’atmosfera di grande festa. Dalle 14 alle 18, in piazza San Carlo spazio al mago Daigoro; in via Roma protagonista il pop della giovane band torinese 3 Luppoli; in piazza Castello il duo circense Tennis Theatre si esibirà in un entusiasmante spettacolo di "circo tennis". Dalle 15 alle 18 la marching band Rusty Brass investirà di note festose il tragitto tra Porta Nuova e piazza Carignano, percorrendo via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello. I festeggiamenti culmineranno nella grande Notte del Tennis, in programma sabato 18 novembre e nella festa finale alle OGR Torino domenica 19 novembre.