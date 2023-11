Inaugurato il giardino Pellegrino di Borgo Dora, Lo Russo: "Territorio ricco di energie e risorse"

Il culmine di un percorso che ha portato, nel giro di 3 anni, a recuperare uno spazio chiuso abbandonato al proprio destino grazie all'impegno dei cittadini e associazioni: nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 novembre, è stato inaugurato ufficialmente il giardino "Cardinale Michele Pellegrino" di piazza Borgo Dora a Torino.

Parco giochi e area polifunzionale

Lo spazio, un tempo occupato dalla mongolfiera Turin Eye, ora ospita un rinnovato parco giochi e un'area polifunzionale dove organizzare eventi e feste: "Questa - ha sottolineato - è una realtà straordinaria frutto della collaborazione di tante persone che hanno donato cuore, tempo e testa. Non nego i problemi del quartiere, ma penso che questo territorio abbia molte energie e molte risorse, oltre a un importante tessuto sociale che riesce ad attutire le criticità; la città sta investendo molto e presto vedremo i risultati".

La riapertura del Giardino Pellegrino si colloca in una nutrita serie di interventi: "Grazie a molti progetti - ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - tra cui Tonite e il Pinqua che partirà a breve, il quartiere sta cambiando volto: ricordiamo gli interventi fatti o in attesa di essere realizzati ai giardini Madre Teresa di Calcutta, la pista ciclabile lungo la Dora e la riqualificazione delle strade di Borgo Dora. A gennaio, inoltre, partiranno i lavori per la costruzione di un housing sociale in piazza della Repubblica 13".

Un progetto di rinascita partito nel 2020

Il giardino è oggetto di un patto di collaborazione con la Fondazione di Comunità Porta Palazzo: "Questa storia - ha spiegato la presidente Cecilia Guiglia - inizia nel 2020 e ha visto la rinascita di un luogo abbandonato grazie a un gruppo di persone che hanno deciso di attivarsi. Dopo aver riaperto il parco giochi per la necessità di avere spazi aperti per i bambini durante la pandemia, nei mesi successivi siamo riusciti a riaprirlo completamente".