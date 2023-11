A Torino torna Natale in Giostra: dal 25 novembre in corso Massimo 43 attrazioni per i bimbi

Come ogni periodo natalizio che si rispetti, i bimbi (e non) di Torino attendono solo una cosa: Natale in Giostra.

Quest’anno l’evento avrà luogo come al solito al V padiglione di Torino Esposizioni, in corso Massimo D’Azeglio 15. L’inaugurazione è prevista il 25 novembre, con le giostre che porteranno divertimento fino al 9 gennaio 2024.

Il luna park al coperto prevede 43 attrazioni, due padiglioni gastronomici e tre dolciari.

Giostre, cibo e tanta felicità per i bambini, in un grande, luminoso e spettacolare appuntamento natalizio: il count down per Natale in Giostra è iniziato.