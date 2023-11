La didattica del futuro: premiati i vincitori del Teaching and Learning Center di UniTo

Ieri, venerdì 10 novembre, nell’Aula Magna della Cavallerizza sono stati premiati i progetti vincitori della Call “Abbraccia il futuro: libera l’innovazione in aula!”, promossa dal Teaching and Learning Center (TLC) dell’Università di Torino.

Il Teaching and Learning Center, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico 21-26 di Ateneo, nasce per sviluppare le competenze didattiche presenti in tutti i Dipartimenti di UniTo, con una duplice finalità: da una parte potenziare e portare a sistema le numerose azioni di innovazione della didattica presenti nell’Ateneo, dall’altra rispondere efficacemente agli obiettivi e ai progetti nazionali e internazionali che vedono l’Università di Torino al centro di reti per la progettazione e lo sviluppo di interventi di innovazione didattica.

Alla Call, lanciata lo scorso 19 giugno, hanno partecipato 72 gruppi di lavoro misti, costituiti da docenti, studenti, personale amministrativo, personale non strutturato (circa 500 persone) appartenenti, ai Dipartimenti e alle Direzioni dell’Ateneo. Le proposte presentate dai gruppi di lavoro riguardano i temi di principale interesse del Teaching and Learning Center: innovazione didattica, inclusione, internazionalizzazione, sostenibilità, student voice, formazione continua. Quattro le categorie di innovazione premiate:

● singoli insegnamenti - premio di 4.000 euro ● aree disciplinari (insieme di insegnamenti di uno stesso macrosettore) - premio di 12.000 euro ● gruppi di insegnamenti (di diversi disciplinari) - premio di 12.000 euro ● proposte promosse da studenti e studentesse - premio di 6.000 euro

Per la categoria “singoli insegnamenti” sono state selezionate le proposte EmoCareMed e VIRTUES - equine virtual endoscopy, per la categoria “aree disciplinari” le proposte CLE@U - Communitarian Learning Experiences at University e CLIMT - Coaching Linguistico Implementato su Moodle per l’apprendimento della lingua tedesca, nella categoria “gruppi di insegnamenti” le proposte CAOS - Campus On Stage e SIM-FUTURO: inseriamo le tessere mancanti nel percorso per diventare medici, mentre tra le “proposte promosse da studenti e studentesse” sono state selezionate Sentieri artistici e Discere in scaena.

Le proposte vincitrici della Call, selezionate dal Comitato scientifico del TLC, saranno realizzate nel secondo semestre dell’anno accademico 2023-24 o nel corso dell’anno accademico 2024-25.