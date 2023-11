Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 12 novembre

MOSTRE ED EVENTI

HAYEZ. L'OFFICINA DEL PITTORE

Fino al 1° aprile

Non c’è Il Bacio, ma la mostra “Hayez. Officina del pittore romantico”, ospita alcune importanti opere, tra cui La Meditazione, Il consiglio alla vendetta e Accusa Segreta, insieme a molti quadri e disegni inseriti del pittore veneziano. Dieci sezioni per 100 opere allestite fino al 1° aprile in un percorso cronologico, raccontano il lavoro di Francesco Hayez, autore simbolo del passaggio tra lo stile neoclassico a quello romantico. Dalle prime esperienze tra Venezia e Roma, sotto l’influenza dell’opera di Tiziano, fino a quelle come "pittore civile".

INFO: www.gamtorino.it/it



MICHELANGELO PISTOLETTO

Dal 1° novembre al 25 febbraio

Il Castello di Rivoli presenta una grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) in occasione del suo novantesimo compleanno. Allestita negli spazi della Manica Lunga il progetto dell’artista Molti di uno reinventa l’architettura ortogonale della Manica Lunga trasformandola in uno stupefacente groviglio armonioso, un dispositivo urbano irregolare e libero attraverso il quale raccogliere e rileggere tutta la sua arte in un gigantesco autoritratto che funziona come la mappa di una Città ideale dell’avvenire.

INFO: www.castellodirivoli.org/mostra/michelangelo-pistoletto

THROUGH THE PALESTINIAN MUSEUM

OF NATURAL HISTORY AND HUMANKIND

Fino al 28 gennaio

La Palestina è il punto di partenza del lavoro di Khalil Rabah “Through the Palestinian Museum of Natural History and Humankind”, in mostra alla Fondazione Merz fino al 28 gennaio. L’artista nato a Gerusalemme nel 1961, vive e lavora a Ramallah, Cisgiordania. La sua presenza a Torino è stata in forse fino all’ultimo a causa dello scoppio della guerra israelo-palestinese.L’artista palestinese ha iniziato il progetto The Palestinian Museum of Natural History and Humankind vent’anni fa, nel 2003. Si tratta di un'opera itinerante, in costante divenire, che si arricchisce di anno in anno e che si riferisce alla Palestina, non solo come luogo, ma anche come richiamo alla terra, come mezzo narrativo per evolvere il sapere. Un vero e proprio museo nomade con dipartimenti come geologia, botanica e paleontologia. La mostra alla Fondazione Merz è un'estensione di questo progetto e si presenta come una sorta di cantiere archeologico, sfidando il ruolo del museo come mero contenitore e focalizzandosi sull'arte come strumento di interpretazione e rilettura della storia.

INFO: www.fondazionemerz.org

PAULINA OLOWSKA E PENG ZUQIANG

Fino al 25 febbraio e fino al 7 gennaio

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è aperta la mostra Visual Persuasion. Un progetto espositivo concepito da Paulina Olowska (Gdansk, 1976). La mostra antologica propone lavori esistenti e nuove produzioni, selezione curata dall’artista di opere dalla collezione Sandretto Re Rebaudengo, palcoscenico che accoglie una folta schiera di ospiti e spiriti: Visual Persuasion è uno spazio molteplice, polifonico e immersivo, ordito da Olowska per esplorare le dinamiche del desiderio e dell’erotismo ridefinite da una prospettiva femminile. Vestiges è mostra personale di Peng Zuqiang, vincitore dell’illy Present Future 2022 Prize, la ventitreesima edizione dell’iniziativa promossa da illycaffe. L’artista presenta due nuove installazioni filmiche dedicate ai temi della memoria e del contagio in relazione alla produzione e diffusione di immagini. All’interno di Vestiges, l’affettività e la fragilità dei corpi sono le lenti con cui osservare e accedere alla sfera della memoria, sia individuale che collettiva. La memoria non è intesa dall’artista tanto come un archivio, ordinato secondo criteri di efficienza per conservare e consultare le informazioni, ma piuttosto come un insieme di tracce, spesso ambigue. Per dirla con il filosofo Paul Ricoeur, la memoria è “presenza di una cosa assente”, una sostanza che è resa viva per attribuire significati al presente. Peng Zuqiang indaga questo paradossale regime di (in)visibilità, dissociando la memoria dal suo statuto astratto e mentale, per riscriverla nel corpo e nella materia.

INFO: fsrr.org





CONCERTI & MUSICA

CONFERENZE - LA RONDINE

Mercoledì 8 novembre ore 18

L’incontro è condotto da Susanna Franchi, con la partecipazione del direttore d’orchestra Francesco Lanzillotta e del regista Pierre-Emmanuel Rousseau. Irina Bogdanova, Amélie Hois e Pawel Zak, artisti del Regio Ensemble, eseguiranno brani dal vivo. Al pianoforte Carlo Caputo.

INFO: Piccolo Regio Puccini, piazza Castello 215, tel. 0118815241, 0118815242, www.teatroregio.torino.it





TEATRO

L'INTERPRETAZIONE DEI SOGNI

Martedì 7 e Sabato 11 novembre ore 19.30; Mercoledì 8 e Venerdì 10 ore 20.45, Domenica 12 ore 16

Dove andiamo quando sogniamo? Che cosa cerchiamo di dire a noi stessi in quello spazio sospeso? Stefano Massini porta a compimento la sua decennale ricerca su il manuale di Freud con un testo completamente nuovo. Il suo estro di narratore mette in scena un variopinto mosaico di personaggi che, con il racconto dei propri sogni, ci restituisce una sinfonia di immagini e di possibili significati, nei quali il pubblico non farà fatica a riconoscersi.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555 – 800235333 –www.teatrostabiletorino.it CECITA'

Martedì 7 e Venerdì 10 novembre ore 21, Mercoledì 8 e Sabato 11 ore 19, Giovedì 9 ore 20, Domenica 12 ore 17

Non si vede solo con gli occhi. Lo spettacolo di Virgilio Sieni reinventa il romanzo del premio Nobel José Saramago per invitarci a cercare una vista nuova, una rinnovata sensibilità verso gli altri e il mondo che ci circonda. In "Cecità" i corpi avanzano con tutta la loro biologia e le emozioni. Gli interpreti cercano gesti nuovi, toccano lo spazio e ne sono toccati, ascoltano tracce e onde sonore che vagano nell’aria. Perché per sopravvivere è necessario elaborare strategie di sopravvivenza ma soprattutto rieducare lo sguardo. Nel biancore accecante della scena tutto si svela di nuovo: emerge quello che prima era presente ma nascosto.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, www.fondazionetpe.it LA TEMPESTA

Fino al 19 novembre. Orari: mar-gio-sab ore 19.30, mer-ven ore 20.45, dom ore 16

Uno dei testi più noti di William Shakespeare in scena con la regia di Alessandro Serra. "Nella 'Tempesta'", spiega il regista, "il sovrannaturale si inchina al servizio dell'uomo. Prospero è del tutto privo di trascendenza, eppure con la sua rozza magia imprigiona gli spiriti della natura, scatena la tempesta, e resuscita i morti. Ma sarà Ariel, uno spirito dell’aria, ad insegnargli la forza della compassione, e del perdono".

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555 – 800235333 – www.teatrostabiletorino.it