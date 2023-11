In divieto, doppia fila o senza aver pagato il biglietto: nel 2023 a Torino 1.358 multe al giorno per malasosta

Lo Russo: "Voi siete volto amministrazione"

Dati illustrati oggi al Teatro Carignano, in occasione dei festeggiamenti per il 232° della fondazione della Municipale di Torino ed i 20 anni di attività del Nucleo di Prossimità. "Voi – ha detto il sindaco Stefano Lo Russo, rivolto alla platea dei civich- siete il volto dell’amministrazione comunale, con cui i cittadini entrano in contatto, magari in un momento di difficoltà" . "La risposta, l’attenzione, che ricevono contribuiscono - ha aggiunto - a farli sentire parte integrante dalla comunità e di questo siamo molto orgogliosi”.

Si preme troppo sull'acceleratore

Sul fronte della mobilità, i torinesi continuano a premere troppo sull'acceleratore. Nei primi nove mesi del 2023 gli agenti hanno fatto 88.821 sanzionati agli automobilisti che hanno "bruciato" il rosso nei tredici T-Red attivi in città.

A queste si sommano 41.451 multe fatte con i velox e oltre 56.296 per eccesso di velocità. Sommando i numeri, emerge come dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 siano state commesse ben 186.568 violazioni da chi non ha rispettato semafori e limiti.

20 morti

Record di accessi non autorizzati nella Ztl: in nove mesi sono state fatte 142.789 sanzioni. Nei primi nove mesi del 2023 a Torino si sono registrati 3.329 incidenti, con 3.051 ferite di cui 327 pedoni. I morti sulle strade sono stati 20, di cui 3 pedoni. Complessivamente nei sinistri sono stati coinvolti 4312 veicoli, di cui 240 bici, 197 monopattini elettrici e 428 moto.

I commenti

"Continuiamo a lavorare sulla sicurezza – ha spiegato l’assessora Gianna Pentenero - che riteniamo una priorità, con l'attenzione alla repressione e l'impegno alla prevenzione per evitare che i reati si reiterino e il problema si auto alimenti".

"Il Corpo della Polizia Locale – ha concluso il Comandante Mangiardi – è una istituzione che, nel tempo, ha sempre saputo interpretare il proprio modo di essere orientandosi al servizio della cittadinanza torinese. La più moderna espressione di tale spirito di servizio è il Reparto di Polizia di Prossimità, che oggi annovera i primi 20 anni di attività".